نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی مه‌ولات گامی بزرگ برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی است

وزیر نیرو گفت: احداث پروژه عظیم نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی مه ولات، نشانه عزم جدی دولت و بخش خصوصی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، در مراسم کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی شهرستان مه‌ولات استان خراسان رضوی با بیان اینکه اگر میخواهیم توسعه پایدار داشته باشیم باید محیط به قدری جذاب باشد که بخش خصوصی با تمام توان و انگیزه وارد عرصه شود، گفت: احداث پروژه عظیم نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی مه ولات، نشانه عزم جدی دولت و بخش خصوصی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی است.

وزیر نیرو در این مراسم اظهار داشت: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی مه‌ولات یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در شرق کشور است که علاوه بر تأمین پایدار برق، سالانه مانع انتشار بیش از ۲۱۹ هزار تن دی‌اکسیدکربن و صرفه‌جویی ۱۱۵ میلیون لیتر سوخت مایع خواهد شد.

وی تاکید کرد: اجرای این پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۲۰۰ میلیارد تومان و مشارکت بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در مسیر تحقق اهداف کلان انرژی کشور است.

وزیر نیرو افزود: هدف ما این است که مسائل مربوط به انرژی مانند نیروگاه‌های تجدیدپذیر مرکز جذب سرمایه باشد.

وی با بیان اینکه باید به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کنیم، افزود: زمانی که از بالا بودن میزان شدت انرژی در کشور صحبت می‌کنیم آن را با دیگر کشورهای دنیا مقایسه می‌کنند درصورتی که باید پارامترهای گوناگونی را مد نظر داشته باشیم.

وزیر نیرو با تأکید بر اهمیت این پروژه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه خاطرنشان کرد: با احداث نیروگاه برای ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود و پس از بهره‌برداری نیز فرصت‌های شغلی پایدار برای مردم منطقه به همراه خواهد داشت. این پروژه نقطه عطفی در حرکت خراسان رضوی به سمت تبدیل‌شدن به قطب انرژی‌های تجدیدپذیر ایران است.

وی در پایان با بیان اینکه نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی مه‌ولات گامی بزرگ در مسیر آینده پاک ایران است، گفت: اجرای چنین طرح‌هایی، ایران گام‌های محکمی برای عبور از ناترازی انرژی و حرکت به سوی آینده‌ای پاک و پایدار برمی‌دارد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
