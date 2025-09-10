به گزارش ایلنا، رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به عملکرد یکساله این سازمان و برنامه‌های آتی اظهار کرد: در یک سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی گام‌های موثری در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور از توسعه راه‌های روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز گرفته تا رشد ترانزیت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، با هدف افزایش ایمنی، بهره‌وری و کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی و جاده‌ای برداشته است.

وی افزود: تا پایان سال، هدف‌گذاری برای دستیابی به ۳ هزار کیلومتر راه روستایی و ۲۰ میلیون تن ترانزیت در دستور کار قرار دارد.

احداث ۲ هزار و ۴۱۳ کیلومتر راه روستایی در یک سال

اکبری با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه راه‌های روستایی گفت: از شهریور سال گذشته تاکنون، ۲۴۱۳ کیلومتر راه روستایی در کشور احداث شده است و با تداوم روند فعلی، پیش‌بینی می‌کنیم این عدد تا پایان سال به ۳ هزار کیلومتر برسد که این میزان رشد، نسبت به عملکرد ۲۸۰۰ کیلومتری سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده جهشی قابل‌توجه در توسعه راه‌های روستایی است.

اصلاح ۱۰۰۰ نقطه حادثه خیز جدید در دستور کار قرار گرفت

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی با بیان اینکه، در یک سال گذشته، حدود ۷۱۴ نقطه حادثه‌خیز اصلاح شده و برنامه‌ریزی شده تا این عدد تا پایان سال جاری به ۹۰۰ نقطه برسد، گفت: همچنین، اصلاح یک‌هزار نقطه جدید با همکاری پلیس راه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: ۸۸۰ نقطه حادثه‌خیز که صورتجلسه آن‌ها در دو سال گذشته انجام شده بود، امسال به‌طور کامل اصلاح شده‌اند.

انجام عملیات روکش ۱۷۰۰۰ کیلومتر راه با ۱۰ میلیون تن آسفالت

اکبری درباره نگهداری راه‌های اصلی کشور اظهار کرد: در یک سال گذشته، بیش از ۱۷ هزار کیلومتر روکش با مصرف ۱۰ میلیون تن آسفالت اجرا شده است. این حجم از عملیات بی‌سابقه بوده و گام بزرگی در افزایش کیفیت و عمر مفید محورهای اصلی کشور محسوب می‌شود.

رشد پایدار در حمل‌ونقل کالا و ترانزیت

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص عملکرد حمل‌ونقل کالا گفت: در این مدت، ۵۷۰ میلیون تن کالا جابه‌جا شده که نسبت به سال قبل، ۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در حوزه ترانزیت جاده‌ای با ثبت رقم ۱۷.۵ میلیون تن، رکورد تازه‌ای به ثبت رسیده است. در پنج‌ماهه نخست امسال نیز، ترانزیت غیرنفتی ۲۰ درصد رشد داشته و هدف‌گذاری نهایی برای سال جاری، رسیدن به ۲۰ میلیون تن ترانزیت در بخش‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی است.

تشریح برنامه نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون شهری

اکبری درباره برنامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری مبنی بر نوسازی ۵ هزار دستگاه اتوبوس گفت: تاکنون، ۲ هزار دستگاه در حال ثبت سفارش واردات است، ۱۲۰۰ دستگاه توسط شرکت‌های داخلی در حال تولید بوده و ۲ هزار دستگاه دیگر نیز در مرحله نهایی‌سازی با وزارت نفت قرار دارد تا ظرف یک سال و نیم آینده به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اضافه شود.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یادآور شد: این طرح یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های نوسازی ناوگان در دهه‌های اخیر است.

تقویت تجهیزات راهداری؛ ۱۱۵۰ دستگاه ماشین جدید در راه است

وی با اشاره به برنامه تقویت ناوگان راهداری بیان کرد: ۷۵۰ دستگاه ماشین‌آلات وارداتی و ۴۰۰ دستگاه ساخت داخل، به‌زودی به ناوگان راهداری کشور افزوده می‌شود. این تجهیزات در ارتقای خدمات، مخصوصاً در شرایط اضطراری و فصل زمستان، نقش مهمی خواهند داشت.

بهره‌برداری از سامانه پرداخت کرایه همزمان با صدور بارنامه در آینده نزدیک

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره اقدامات انجام‌ شده در پاسخ به مطالبات رانندگان نیز گفت: پس از خردادماه، جلسات متعددی با تشکل‌های صنفی برگزار شد که در نتیجه آن سه اقدام مشخص در حال پیگیری است: ارائه پیشنهاد قانونی برای حل مشکل بیمه تأمین اجتماعی رانندگان به مجلس، اجرای افزایش کرایه حمل بار و راه‌اندازی سامانه پرداخت کرایه همزمان با صدور بارنامه که به‌زودی بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: با تداوم گفت‌وگو با تشکل‌های صنفی، به دنبال حل سایر مطالبات صنفی رانندگان نیز هستیم.

رشد سالانه در ۳۰ شاخص کلیدی عملکرد

اکبری در پایان تأکید کرد: در حال حاضر، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای عملکرد خود را در ۳۰ شاخص کلیدی ارزیابی می‌کند. هدف‌گذاری ما این است که در این شاخص‌ها، سالانه رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی محقق شود. این شاخص‌ها شامل مواردی همچون روکش آسفالت، ایمنی راه‌ها، ترانزیت، حمل‌ونقل کالا و مسافر و توسعه ناوگان حمل‌ونقل است.

