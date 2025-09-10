رشد ۱۰۰ درصدی پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در پنج ماه نخست سال جاری
صندوق کارآفرینی امید در پنجماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۴ توانست با رشد ۱۰۴ درصدی اعطای تسهیلات در ارائه خدمات مالی به کسب و کارهای خرد، کوچک نقش خود را به طور موثر ایفا کند.
به گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید، جعفر صفائی مزید مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: در ماه های نخست سال جاری بیش از ۱۲ هزار و ۸۹۹ فقره تسهیلات به ارزش ۴۰ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است که این میزان با توجه به شرایط حاکم و تجاوز رژیم منحوس صهیونستی در ماهای اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۰۴.۷ درصدی در مبلغ و ۶۹.۸ درصدی در تعداد تسهیلات را نشان میدهد.
مدیرعامل صندوق افزود: از مجموع تسهیلات پرداختشده در این مدت، ۸,۷۲۴ فقره مربوط به طرحهای اشتغالزایی با ارزشی بیش از ۳۴ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال بوده است. همچنین در حوزه تسهیلات خرد حمایتی شامل کمکهای معیشتی و ضروری است، تعداد ۴,۱۷۵ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد ریال توسط صندوق با تمرکز بر اشتغال و حمایت معیشتیدر سراسر کشور پرداخت گردیده است.
صفائی مزید ادامه داد: در حوزه تجهیز منابع، تفاهمنامههای استانی با رشد ۱۷۴ درصدی به ۱۰۶ مورد رسیده و جذب منابع مردمی نیز با رشد ۴۴۷.۹ درصدی همراه بوده است و این آمار بیانگر اعتماد عمومی و گسترش همکاریهای استانی همسوء با اهداف دولت خدمتگزار برای توسعه اشتغال پایدار است.
همچنین بنا بر این گزارش و طبق آمار منتشرشده، استانهای البرز، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی و تهران بیشترین رشد در اعطای تسهیلات را ثبت کردهاند.
مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید در پایان اظهار داشت: این دستاوردها حاکی از آن است که صندوق در مسیر تحول با تقویت حمایت مالی از کارآفرینان، تسریع در پرداخت تسهیلات و توسعه اشتغال پایدار گامهای موثری برداشته است.