رشد ۱۰۰ درصدی پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در پنج ماه نخست سال جاری

رشد ۱۰۰ درصدی پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در پنج ماه نخست سال جاری
​صندوق کارآفرینی امید در پنج‌ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۴ توانست با رشد ۱۰۴ درصدی اعطای تسهیلات در ارائه خدمات مالی به کسب و کارهای خرد، کوچک نقش خود را به طور موثر ایفا کند.

به گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید،  جعفر صفائی مزید مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: در ماه های نخست سال جاری بیش از ۱۲ هزار و ۸۹۹ فقره تسهیلات به ارزش ۴۰ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است که  این میزان  با توجه به شرایط حاکم و تجاوز رژیم منحوس صهیونستی در ماهای اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۰۴.۷ درصدی در مبلغ و ۶۹.۸ درصدی در تعداد تسهیلات را نشان می‌دهد.

مدیرعامل صندوق افزود: از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده در این مدت، ۸,۷۲۴ فقره مربوط به طرح‌های اشتغال‌زایی با ارزشی بیش از ۳۴ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال بوده است. همچنین در حوزه تسهیلات خرد حمایتی شامل کمک‌های معیشتی و ضروری است، تعداد ۴,۱۷۵ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد ریال توسط صندوق با تمرکز بر اشتغال و حمایت معیشتیدر سراسر کشور پرداخت گردیده است.

صفائی مزید ادامه داد: در حوزه تجهیز منابع، تفاهمنامه‌های استانی با رشد ۱۷۴ درصدی به ۱۰۶ مورد رسیده و جذب منابع مردمی نیز با رشد ۴۴۷.۹ درصدی همراه بوده است و  این آمار بیانگر اعتماد عمومی و گسترش همکاری‌های استانی همسوء با اهداف دولت خدمتگزار برای توسعه اشتغال پایدار است.

همچنین بنا بر این گزارش و طبق آمار منتشرشده، استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی و تهران بیشترین رشد در اعطای تسهیلات را ثبت کرده‌اند. 

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید در پایان اظهار داشت: این دستاوردها حاکی از آن است که صندوق در مسیر تحول با تقویت حمایت مالی از کارآفرینان، تسریع در پرداخت تسهیلات و توسعه اشتغال پایدار گام‌های موثری برداشته است.

