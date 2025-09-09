رئیس سازمان مالیاتی خبر داد
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از یک فرصت عالی برای بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف و صاحبان مشاغل خبر داد و گفت: بر این اساس، جرایم تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به طور کامل و نسبت به مبالغ بالاتر تا ۹۰ درصد بخشوده میشود.
به گزارش ایلنا، سید محمد هادی سبحانیان - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی - اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل جدید، جرایم مالیاتی اصناف و صاحبان مشاغل تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به طور کامل و مازاد بر آن تا ۹۰ درصد بخشوده میشود.
وی افزود: مودیانی که مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را پذیرفته و در سامانه تأیید کنند، در صورتی که بدهی اصل مالیات خود را تا پیش از تأیید فرم پرداخت کرده باشند یا در آن تاریخ فاقد بدهی باشند، از این بخشودگی برخوردار خواهند شد. این فرصت ویژه در چارچوب دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی و با هدف حمایت از اصناف و تسهیل در انجام تکالیف قانونی آنها به اجرا گذاشته شده است.
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
سبحانیان همچنین گفت: در سالهای گذشته، بخش عمده اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی، توسط ماموران مالیاتی بررسی میشد اما اکنون، تمامی اظهارنامههای این بخش به تعداد ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ مورد بهصورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت ماموران مالیاتی، حسابرسی و قطعی شده است.
وی افزود: در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، خوداظهاری تعداد ۱۱۶ هزار و ۱۵۶ مورد از اظهارنامههای مالیات بر درآمد اجاره سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی با عنایت به بررسیهای سیستمی، بدون ریسک تشخیص و مورد قبول واقع و اوراق قطعی آنها صادر و ابلاغ شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مذکور، تعداد ۸۰۸ هزار و ۹۸۰ مورد از اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی که پس از بررسی در اجرای ماده ۹۷ قانون فوق دارای ریسک تشخیص داده شده بود، بهصورت سیستمی و بدون بررسی توسط مأموران مالیاتی، حسابرسی و برگ تشخیص مالیاتی آنها صادر و به مؤدیان مالیاتی ابلاغ شد.
سبحانیان در پایان تاکید کرد: در سالهای گذشته قسمت عمده ای از اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی در قالب حسابرسی اداری و میدانی توسط ماموران مالیاتی حسابرسی میشد که با سیستمی شدن آن، از ظرفیت زمانی ماموران مالیاتی در حسابرسی به پروندههای بزرگ مالیاتی و مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین اجرای قرارهای رسیدگی استفاده خواهد شد.