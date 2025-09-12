در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
ناترازی برق و گاز تولید پتروشیمیها را کم کرد؟
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: ۲۲ درصد از کمبود تولید سال گذشته ما به کسری خوراک و گازی مربوط است که زمان پیک مصرف خانگی در اختیار ما قرار نگرفته است.
حسین علیمراد در گفتوگو با ایلنا درباره قطعی برق و گاز و تاثیر آن ر روی تولید پتروشیمی اظهار داشت: در سالهای اخیر، کسری برق و گاز به یکی از چالشهای اساسی تبدیل شده است. این مسئله بهویژه در صنعت پتروشیمی، که به عنوان یکی از صنایع انرژیبر و وابسته به منابع انرژی مانند گاز طبیعی و برق شناخته میشود، تأثیرات قابلتوجهی دارد.
وی افزود: قطعی برق سراسری روی تولید صنعت پتروشیمی اثر آنچنانی ندارد زیرا ما تولیدکننده برق مصرفی خودمان هستیم و نکته بعدی اینکه در برخی موارد به شبکه سراسری کمک هم میکنیم.
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت صنایع ملی پتروشیمی تاکید کرد: برق زمانی نگرانکننده میشود که روی گازی که در اختیار نیروگاهها و صنعت پتروشیمی قرار میگیرد و ناترازی که در گاز تولیدی و مصرفی وجود دارد؛ بتواند روی واحدهای یوتیلیتی اثرگذار شود.
وی گفت: تاکنون مدیربت کنترل تولید تمام هم و غم خود را گذاشته که مواردی همچون کسری برق و گاز را مدیریت کند تا کمترین آسیب به صنعت پتروشیمی برسد.
علیمراد بیان داشت: البته بعضی از کمبود تولید که اعلام میکنیم به خوراک مربوط است، به طوری که ۲۲ درصد از کمبود تولید سال گذشته ما به کسری خوراک و گازی مربوط است که زمان پیک مصرف خانگی در اختیار ما قرار نگرفته است.
وی کاهش تولید و اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای تولید و تأثیر بر صادرات و درآمدهای ارزی را از جمله تاثیرات کسری گاز در صنعت پتروشیمی برشمرد.