به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی در بیست و هفتمین وبینار تخصصی روابط عمومی که به همت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، به جایگاه کشاورزی در امنیت غذایی کشور اشاره و اظهار کرد: راهبردهای تحول این بخش بر پایه برنامه‌ریزی علمی و اقتصادی طراحی شده و هدف آن افزایش کارآمدی و بهره وری در واحدهای تولیدی و در سطح مزارع، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای درآمد کشاورزان است.

وی افزود: اجرای این راهبردها مستلزم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بهبود زیرساخت‌های تولید و توجه ویژه به تغییرات اقلیمی است.

فتحی درباره نقش محوری بیمه در کاهش خطرات فعالیت‌های کشاورزی، گفت: ماهیت بخش کشاورزی با دیگر حوزه‌های اقتصادی متفاوت است و یارانه‌های دولتی در نرخ بیمه کشاورزی قابل قیاس با سایر بخش‌ها نیست، با این حال تلاش می‌کنیم با ورود بیمه‌های تجاری و استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، رقابت و پویایی بیشتری در این عرصه ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون، بیمه اجباری گندم را از سال گذشته آغاز کرده ایم، زیرا تنها بیمه می‌تواند حداقل‌های حمایتی را برای کشاورزان فراهم کند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: اگر فرهنگ بیمه در میان کشاورزان ترویج یابد و سطح پوشش افزایش پیدا کند، منابع بیشتری در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار خواهد گرفت و امکان ارایه خدمات گسترده‌تر فراهم می‌شود.

وی بر اهمیت نقش رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در مدیریت بازار تاکید کرد و گفت: با همکاری رسانه‌ها، روابط عمومی ها و معاونت‌های توسعه بازرگانی استان‌ها می‌توان در تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، مؤثر عمل کرد.

فتحی ادامه داد: برخی افزایش قیمت‌ها، پشتوانه علمی ندارند و با اطلاع‌رسانی درست می‌توان هم تولیدکننده و هم شبکه عرضه را آگاه ساخت.

وی درباره سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، گفت: تمام تلاش ما این است که ضمن افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یابد.

فتحی همچنین از رشد ۳۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته خبر داد و این موفقیت را نتیجه تقویت دیپلماسی غذایی دانست و گفت: با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری مراودات گسترده‌ای در حال انجام است تا هم نیازهای وارداتی کشور تأمین شود و هم مازاد تولید به بازارهای صادراتی هدایت شود.

وی ابراز داشت: رویکرد ما حرکت به سمت تولید تجارت‌محور است تا کشاورزی کشور از تولید مازاد عبور کرده و به سمت تولید پایدار و صادرات‌محور هدایت شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش و حمایت از تولیدکنندگان خرد را از مهم‌ترین محورهای این راهبردها دانست.

وی توسعه نظام بهره وری را در راستای امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی از سیاست های وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد و گفت: برای توسعه این نظام بهره برداری، اراضی کشاورزی باید یکپارچه و اندازه آن، اقتصادی شود.

فتحی در همین حال بر استفاده از سایر روش های تامین مالی در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: در راستای تنوع بخشی به روش های تامین مالی در بخش کشاورزی، اوراق سپرده را معرفی کرده ایم و از این محل تاکنون 10 همت در بخش کشاورزی جذب شده است.

