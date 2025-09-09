کاهش تلفات شبکه برق پایتخت به ۶.۵ درصد
با تدوین برنامههای هوشمندسازی و مدیریت مصرف برق در کلانشهر تهران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با شناسایی و استفاده از ظرفیت تولید ۱۶۵۰ مولد خودتأمین سازمانها و ادارات، جمعآوری بیش از ۱۰۵۰ ماینر غیرمجاز و تعدیل نیممیلیون لامپ پرمصرف در اصناف، گام مؤثری در افزایش تابآوری شبکه و کاهش بدمصرفی انرژی برداشته است.
به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان؛ مدیرعامل این شرکت با تشریح اقدامات گسترده صورت گرفته در شبکه برق پایتخت، از اجرای پروژههای کلان توسعه، نوسازی و هوشمندسازی خبر داد و تأکید کرد: این تحولات، نقش مهمی در افزایش تابآوری و پایداری شبکه برق کلانشهر تهران خواهد داشت.
وی با اشاره به تعویض و احداث ۳۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و احداث ۱۴۵ کیلومتر شبکه جدید ۲۰ کیلوولت گفت: در کنار این اقدامات، ۱۲۲ کیلومتر از شبکه برق فشار متوسط نیز نوسازی شده که افزایش قابلیت اطمینان شبکه را به دنبال داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از هوشمندسازی و کنترل از راه دور ۸۳ دستگاه پست زمینی و همچنین نوسازی و بهسازی روشنایی ۱۳ روستا به عنوان بخشی از اقدامات امسال یاد کرد و افزود: تأمین برق ۴۰ ایستگاه پمپاژ، مخزن و چاه آب اضطراری نیز با هدف ارتقای تابآوری و پایداری شبکه در دستور کار قرار گرفته است.
ناظریان با اشاره به دستاوردهای تولید انرژی گفت: با توجه به همراهی مشترکان تهرانی از ابتدای سال با توجه به پشت سر گذاشتن روزهای گرم، ۱۲ مگاپروژه در وزارت نیرو و ۳۶ بسته ویژه ی مدیریت مصرف در نظر گرفته شده و بیش از ۵ درصد صرفهجویی در شهر تهران محقق شد که یک دستاورد ارزشمند ملی به شمار میرود.
وی در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد مشترکان کممصرف در تهران به حدود ۷۰ درصد رسیده و همچنین تا به این لحظه بیش از نیممیلیون کنتور هوشمند در پایتخت نصب شده و نزدیک به ۵۰ درصد از مصرف پایتخت که حدود ۲۵۰۰ مگاوات است بهصورت لحظهای در قرارگاه رصد مصرف برق از محل مصرف مشترکان پایش میشود.
مدیرعامل توزیع برق پایتخت افزود: شناسایی و جلب همراهی ۱۶۵۰ مولد خودتأمین سازمانها و ادارات نیز انجام شده که تاکنون حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ مگاوات برق از این مسیر مدیریت شده است که ظرفیتی معادل یک نیروگاه متوسط در تهران دارد.
مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین از تعدیل بیش از نیممیلیون لامپ مازاد در حوزه اصناف، کشف و جمعآوری ۱۰۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز (سه برابر عملکرد سال گذشته) و کاهش تلفات شبکه پایتخت به ۶/۵ درصد خبر داد و خاطرنشان کرد: با اجرای این اقدامات و بهرهگیری از دادهکاوی و مدیریت هوشمند مصرف، میزان حوادث فنی شبکه در تهران ۱۵ درصد کاهش یافته و روند خدمترسانی به مشترکان کلانشهر تهران ارتقای چشمگیری پیدا کرده است.