پیش نویس سند بازار کار و دولت هوشمند منتشر شد

پیش نویس سند بازار کار و دولت هوشمند منتشر شد
پیش نویس دو سند از مجموعه اسناد راهبردی به منظور دریافت نظرات نخبگان و صاحب نظران منتشر شد.

به گزارش ایلنا  به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، پیش‌نویس سند «تأمین نیروی انسانی و ساماندهی بازار کار فضای مجازی» و همچنین پیش‌نویس سند «دولت هوشمند» از مجموعه اسناد راهبردی جمهوری اسلامی ایران که در مراحل بررسی و تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور قرار دارد، جهت دریافت نظرات نخبگان، کارشناسان، اساتید دانشگاه و صاحب نظران، منتشر شد.

پیش‌نویس سند تأمین نیروی انسانی و ساماندهی بازار کار فضای مجازی، از مهمترین اقدامات سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است که مطابق این سند، متن پیش‌نویس آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و تعدادی از دستگاه دیگر دولتی و حاکمیتی نیز به عنوان دستگاه همکار، در تدوین این پیش‌نویس دخیل هستند.

همچنین، پیش‌نویس سند «دولت هوشمند» نیز اقدام ۱۳ سند راهبردی است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی و با همکاری ۳ دستگاه دیگر به عنوان دستگاه همکار، تهیه شده است.

نخبگان، کارشناسان، اندیشکده ها و صاحب نظران می‌توانند از طریق فکس دبیرخانه به شماره ۸۶۱۲۱۰۶۳ نظرات خود را راجع به این دو پیش‌نویس، به صورت مکتوب ارسال کنند.

1- متن کامل پیش نویس سند تأمین نیروی انسانی و ساماندهی بازار کار فضای مجازی (کلیک کنید)

2- متن کامل پیش‌نویس سند «دولت هوشمند» (کلیک کنید)

