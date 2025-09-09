تداوم افزایش قیمت طلای سیاه

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، پس از تصمیم هشت عضو ائتلاف سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای بازگرداندن بخشی از کاهش تولید خود که کمتر از پیش‌بینی فعالان بازار بود و به‌دلیل نگرانی‌ها درباره محدود شدن عرضه در پی احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه همچنان به افزایش قیمت‌های نفت در معامله‌های روز سه‌شنبه (۱۸ شهریور) منجر شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۳۵ دقیقه بامداد سه‌شنبه به‌وقت گرینویچ با ۳۵ سنت یا ۰.۵۳ درصد افزایش به ۶۶ دلار و ۳۷ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا هم با ۳۲ سنت معادل ۰.۵۱ درصد افزایش با قمیت ۶۲ دلار و ۵۸ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

هشت عضو اوپک‌پلاس در نشست روز یکشنبه (۱۶ شهریور) توافق کردند ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای را که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، لغو کنند که این مقدار بسیار کمتر از ۵۵۵ هزار بشکه توافق‌شده برای ماه‌های سپتامبر و اوت و ۴۱۱ هزار بشکه تعیین‌شده برای ماه‌های ژوئیه و ژوئن بود. شماری از تحلیلگران هم مقدار بالاتری را پیش‌بینی کرده بودند.

دانیل هاینز، استراتژیست بلندپایه کالا در بانک ای‌ان‌زد، روز سه‌شنبه در یادداشتی برای مشتریان نوشت: اقدام ماه اکتبر نشان‌دهنده بازگرداندن کاهش تولیدی است که قرار بود تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه یابد و این تصمیم پس از بازگشت سریع تولید بلااستفاده در ماه‌های اخیر رخ داد.

شرکت هایتونگ سکیوریتیز هم اعلام کرد به‌طور کلی با توجه به افزایش سریع‌تر تولید اوپک‌پلاس در سال جاری و کاهش دوباره تقاضا نسبت به پیش‌بینی‌های اوایل سال، عرضه بیش از حد نفت خام در بازار همچنان محرک اصلی قیمت‌ها در سال جاری میلادی به‌شمار می‌آید.

در همین حال گمانه‌زنی‌ها درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه به افزایش قیمت‌های نفت کمک کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، آمادگی خود را برای آغاز مرحله دوم تحریم‌ها علیه مسکو اعلام کرده است.

یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا در امور تحریم‌ها به‌همراه گروهی متشکل از کارشناسان در واشینگتن حضور داشت تا درباره نخستین اقدام‌های هماهنگ فراآتلانتیک علیه روسیه پس از بازگشت ترامپ به سمت ریاست‌جمهوری آمریکا مذاکره کند.

تحریم‌های بیشتر علیه روسیه، عرضه نفت این کشور را به بازارهای جهانی کاهش می‌دهد و می‌تواند سبب افزایش قیمت نفت شود.

