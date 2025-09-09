افزایش ۲ برابری تولید نفت سنگین در میدان جفیر

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، عباس گودرزی ارجمند با بیان اینکه بازدهی این پمپ‌ها پس از مرحله آزمایشی به گونه‌ای بوده که تولید چاه‌ها را بیش از صد در صد نسبت به میزان طبیعی افزایش داده است، بیان کرد: عمده کاربرد این فناوری در چاه‌های کم‌بازده است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای پایداری تولید ایفا کند، البته در مواردی که ظرفیت و بهره‌دهی سنگ مخزن بیش از ظرفیت هدف‌گذاری‌شده برای SRP باشد، نصب پمپ‌های ESP (پمپ‌های درون‌چاهی غوطه‌ور الکتریکی) نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: به‌کارگیری SRP در میدان جفیر افزون بر افزایش تولید روزانه، به ارتقای سطح دانش فنی و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته نیز کمک می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار در میدان‌های نفتی منطقه غرب کارون باشد.

گفتنی است، پمپ‌های SRP به‌عنوان یکی از پرکاربردترین فناوری‌های فرازآوری مصنوعی در صنعت نفت، با بهره‌گیری از سازوکار میله و تلمبه درون‌چاهی، امکان تولید اقتصادی از چاه‌های کم‌فشار و کم‌بازده را فراهم می‌کنند. این فناوری در بسیاری از میدان‌های نفتی جهان سابقه‌ای طولانی دارد و به‌دلیل قابلیت اطمینان و هزینه عملیاتی مناسب، همواره نقش مهمی در بهبود ضریب برداشت ایفا کرده است.

با نصب سومین پمپ میله‌کششی (SRP) در میدان نفتی جفیر و تثبیت تولید چاه‌ها، استفاده از این فناوری برای برداشت نفت سنگین سازند بنگستان در میدان سپهر - جفیر به مرحله بلوغ نسبی رسید.

