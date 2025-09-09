کشف ۳۶۶ قاچاق انسان در گمرکات کشور

فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره میزان کشف قاچاق انسان در گمرکات کشور، اظهار داشت: در ۵ ماهه اول امسال تعداد محموله‌های قاچاق انسانی کشف شده به ۷۶ پرونده رسیده که این تعداد پرونده شامل ۳۶۶ نفر می‌شود.

وی با اشاره به نحوه کشف قاچاق انسان ادامه داد: معمولا این افراد در کانتینرها جا ساز و در مرحله عبور از ایکس ری شناسایی می‌شوند.

معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران افزود: این افراد در قالب مهاجر قاچاق می‌شوند و بیشترین کشف در گمرک بازرگان صورت می‌گیرد چراکه افراد قصد مهاجرت به ترکیه را دارند.

عسگری همچنین درباره آمار ترانزیت خارجی در ۵ ماهه اول امسال گفت: در پنج ماه اول امسال میزان ترانزیت خارجی به وزن ۸.۲ میلیون تن بوده درحالی که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۹.۶ تن بوده است.

وی همچنین با اشاره به میزان کاهش ترانزیت اظهار داشت: میزان ترانزیت سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۵.۴۶ درصد کاهش داشته است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در گمرکات منطقه ویژه شهید رجایی، پرویز خان، باشماق، سرخس، منطقه آزاد ماکو، آستارا، بیله سوار، لطف آباد و منطقه آزاد ارس به ترتیب بیشترین میزان ترانزیت خارجی ثبت شده‌است.

