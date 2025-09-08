برق تحویلی به صنایع ۱۰ درصد بیشتر شد

به گزارش ایلنا از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم گفت: اگر برنامه‌های مدیریت مصرف و توسعه ظرفیت نیروگاهی اجرا نمی‌شد، ناترازی برق کشور امروز بسیار بیشتر از گذشته بود. اما با اجرای ۳۶ بسته مدیریت مصرف و راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید، توانستیم فاصله تولید و مصرف برق را ۲۰ درصد کاهش دهیم.

وی افزود: علاوه بر کاهش ناترازی، توسعه نیروگاه‌های جدید نیز با جدیت دنبال شده است؛ به طوری که امسال ۴۹۷۰ مگاوات نیروگاه حرارتی، تجدیدپذیر و مقیاس کوچک به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است. همچنین رکورد زمانی احداث نیروگاه‌های حرارتی شکسته شد و ۸۶۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیز وارد مدار شد.

سخنگوی صنعت برق کشور تصریح کرد: سال گذشته رشد تقاضای برق از ۸/۶ درصد فراتر رفته بود و مصرف برق همچنان روند افزایشی داشت، اما با اجرای ۳۶ اقدام ویژه، اتصال هفتگی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه و نصب و راه‌اندازی کنتورهای هوشمند و محدودکننده‌ها تقاضای برق برای نخستین بار ۳ درصد کاهش یافت.

وی افزود: این موفقیت در حالی به دست آمد که همزمان، میزان تأمین برق صنایع فولادی ۲۳ درصد، صنایع سیمان ۵ درصد و کل صنایع کشور ۱۰ درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافت.

رجبی مشهدی تأکید کرد: صنعت برق با تکیه بر همکاری مردم و صنایع، مسیر کاهش ناترازی و افزایش تاب‌آوری شبکه را ادامه خواهد داد تا مردم در سال‌های آینده با کمترین نگرانی از تأمین برق روبه‌رو شوند.

انتهای پیام/