به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد شریعتمداری پر مراسم افتتاح نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست با بیان اینکه این رویداد صرفاً یک نمایشگاه اقتصادی نیست، بلکه آیینه‌ای از دغدغه‌ها، ظرفیت‌ها و جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در سطح منطقه و جهان به شمار می‌رود، اظهار داشت: ایران‌پلاست فرصتی ارزشمند است تا توانمندی‌های امروز کشور معرفی شود و مسیر آینده صنعت، به‌ویژه در حوزه پلیمرها و صنایع تکمیلی، ترسیم شود.

وی افزود: صنعت پتروشیمی ایران با اتکا به ذخایر عظیم هیدروکربوری، موقعیت ممتاز ژئوپولیتیکی و دانش فنی متخصصان داخلی، توانسته جایگاهی تعیین‌کننده در اقتصاد جهانی پیدا کند. در هلدینگ خلیج فارس نیز اجرای طرح‌های توسعه‌ای متعددی در دست اقدام است و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش و عبور از خام‌فروشی به‌عنوان یک راهبرد اصلی دنبال می‌شود.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ادامه داد: افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و گسترش بازارهای صادراتی از اهداف مهم ماست. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و همکاری‌های بین‌المللی با دانشگاه‌ها نیز می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت پتروشیمی ایران رقم بزند.

شریعتمداری با اشاره به چالش‌های پیش‌روی این صنعت گفت: معضل قاچاق محصولات پتروشیمی تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان است، از سوی دیگر کاهش قیمت‌های جهانی به دلیل تحولات ژئوپولیتیکی و افزایش عرضه در برخی کشورها فشار مضاعفی را بر صنعت وارد کرده است.

وی افزود: افزایش ظرفیت واحدهای جدید تولید در جهان، رشد عرضه هم‌زمان با کاهش تقاضا، ظهور محصولات زیست‌پایه و چالش‌های محیط‌زیستی، همگی مسائلی هستند که نیازمند توجه جدی‌اند. در این راستا، آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری صنعت پتروشیمی از طریق نشست‌های تخصصی نمایشگاه ایران‌پلاست اهمیت بالایی دارد.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس خاطرنشان کرد: رسالت ما تنها فروش محصولات نیست بلکه هدایت آینده صنعت پتروشیمی ایران است. توسعه، نوآوری و حمایت از فناوری‌های نو باید به‌طور جدی دنبال شود. نمونه بارز این رویکرد، تأسیس مرکز نوآوری (CVC) در هلدینگ خلیج فارس است که تاکنون بیش از ۱۰۰ طرح نوآورانه در آن حمایت شده و بخش زیادی از آن‌ها توسط جوانان نخبه کشور به اجرا درآمده است.

وی تأکید کرد: حمایت از فعالیت‌های خطرپذیر و جسورانه جوانان در حوزه نوآوری، مسیری است که آینده‌ای درخشان برای صنعت رقم خواهد زد. با اتکا به سرمایه انسانی و استفاده از ظرفیت‌های نوآورانه، پتروشیمی ایران می‌تواند جایگاهی فراتر از وضع موجود در منطقه و جهان پیدا کند.

شریعتمداری ضمن قدردانی از مدیران، همکاران و فعالان صنعت پتروشیمی گفت: نمایشگاه ایران‌پلاست نه‌تنها نماد همبستگی فعالان این حوزه است، بلکه نقطه عزیمت تازه‌ای برای توسعه همکاری‌های داخلی و بین‌المللی و عبور از چالش‌ها به سمت آینده‌ای روشن‌تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه همدلی و همراهی در سطوح مختلف صنعت سرمایه‌ای بزرگ و زمینه‌ساز حرکت‌های توسعه‌ای آینده است، از حمایت‌های وزارت نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مسیر توسعه صنعت و رفع موانع قدردانی کرد.

