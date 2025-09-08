در نشست خبری مطرح شد:
سردرگمی کشاورزان به دلیل ناهماهنگی وزارتخانههای نیرو و کشاورزی در قطع برق
رئیس اتاق اصناف کشاورزی از ناهماهنگی وزارتخانههای نیرو و کشاورزی در قطع برق کشاورزان گلایه کرد و گفت: این قطعیهای مکرر موجب سردرگمی کشاورزان شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری هشتمین نمایشگاه کشاورزی(آیفارم) امروز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور رئیس اتاق اصناف کشاورزی، مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی و جمعی از فعالان حوزه کشاورزی برگزار شد.
سهم ۲۰ درصدی محصولات باغبانی در بخش تولیدات کشاورزی
الهام فتاحیفر، مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی در این نشست، گفت: تولیدات باغبانی سهم ۲۰ درصدی در بخش تولیدات کشاورزی دارد و ۵۰ درصد ارزش صادراتی بخش کشاورزی متعلق به حوزه باغبانی است.
وی با بیان اینکه در حوزه محصولات گلخانهای در برنامه هفتم پیشرفت باید محصولات گلخانهای را به ۱۰ میلیون تن افزایش دهیم، افزود: برای تحقق این برنامه، ۵ راهبرد اصلی را در دستور کار داریم.
مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی گفت: افزایش تولید با توسعه واحدهای گلخانهای در مناطق مستعد، اصلاح و نوسازی گلخانههای موجود، افزایش تولیدات صادراتمحور و توسعه بازارهای جدید و تنوع کشورهای هدف و افزایش سرمایهگذاری در حوزه واحدهای گلخانهای ازجمله این راهبردهاست.
فتاحیفر با بیان اینکه ۲۸ هزار هکتار گلخانه در حال احداث و در حال بهرهبرداری وجود دارد، گفت: ۳.۵ میلیون تن تولیدات گلخانهای است. حدود ۷۰۰ هزار تن محصولات گلخانهای با ارزش ۳۷۰ میلیون دلار صادر شده و ارزآوری خوبی برای کشور داشته است.
فتاحیفر، ناترازی انرژی و کمبود آب مواجه هستیم و باید تکنولوژی روز را به آن اضافه کنیم. باید به سمت انتقال کشت محصولات باز را به گلخانه ببریم.
وی خاطرنشان کرد: ارتباط خوبی که بین حلقه های مختلف گلخانه ای و باغبانی ایجاد می شود بزرگترین دستاورد بهرهبرداران این نمایشگاه است.
پتروشیمیها کود در اختیار کشاورزان قرار نمیدهند
در ادامه پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: نگاه کشورها به تولیدات محصولات کشاورزی و امنیت غذایی به عنوان کالاهای استراتژیک است.
وی ادامه داد: اگر پایداری آب باشد ما میتوانیم تولیدات پایدار و توسعه پایدار در بخش کشاورزی داشته باشیم. ولی ما یکسری مشکلات ازجمله محدودیت آب داریم که با وجود اینکه نیاز به تکنولوژیهای روز داریم، اما ما نیاز به زمان داریم و یکشبه نمیتوانیم مشکل کمآبی را حل کنیم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در حال حاضر محدودیت منابعی مثل کود داریم که شرکتهای پتروشیمی کود لازم را در اختیار کشاورزان قرار نمیدهد.
عالمی با قطعیهای مکرر برق اشاره کرد و گفت: همچنین، وزارت نیرو در بحث مدیریت آب و برق، هماهنگی لازم را با وزارت جهاد کشاورزی نداشته و باعث سردرگمی کشاورزان شده است.
وی افزود: در شرایط بحرانی امروز، این نمایشگاه باید بتواند معضلات روز را با تکنولوژیهای روز ارائه کند.