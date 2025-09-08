به گزارش ایلنا، سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفت: میزان پرداخت به طلایه‌داران امنیت غذایی از مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) گذشت.

وی افزود: با احتساب واریزی روز گذشته به مبلغ ۱,۰۹۳ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم، مجموع پرداختی‌ها به ۱۵۰ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان رسید و به این ترتیب، تاکنون ۹۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران تسویه شده است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون ۷ میلیون و ۷۰۵ هزار تن گندم توسط کشاورزان پرتلاش کشور به مراکز خرید تحویل داده شده است، اظهار کرد: این امر، نشان از همت بلند و نقش کلیدی آنان در تأمین امنیت غذایی دارد.

راد با اشاره به اینکه پرداخت‌ها به کشاورزانی که محصول خود را تا اول اردیبهشت تحویل داده‌اند به‌طور کامل انجام شده است، تصریح کرد: برای تحویل‌های بین دوم اردیبهشت تا ۱۳ شهریور نیز ۹۵ درصد وجوه واریز شده است.

وی استان‌های خوزستان، کردستان، گلستان، فارس و کرمانشاه را استان‌هایی برشمرد که در صدر جدول خرید تضمینی گندم قرار دارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: این ۵ استان با خرید ۵۲ درصد از مجموع گندم‌های خریداری شده، نقش پیشرو در این موفقیت ملی ایفا کرده‌اند.

این مسئول دولتی با تأکید بر اینکه عملیات خرید تضمینی گندم از طریق ۱۱۴۳ مرکز خرید در سراسر کشور و با مشارکت بیش از ۶۰۵ هزار کشاورز در قالب یک میلیون و ۵۹۰ هزار محموله انجام شده است، اظهار کرد: این عملیات، نمادی از انسجام، اعتماد و همکاری ملی در مسیر خوداتکایی کشور است.