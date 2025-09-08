خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نشست خبری مطرح شد:

افتتاح پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم استان تهران

افتتاح پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم استان تهران
کد خبر : 1683519
لینک کوتاه کپی شد.

معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه ٣ پروژه مهم عمرانی حداکثر تا ماه آینده در مناطق محروم استان تهران به بهره برداری می‌رسد، گفت: محور قدیم تهران -قم با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای تکمیل شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امیر حسین آزاد دوار، معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی با بیان اینکه ٣ پروژه مهم عمرانی حداکثر تا ماه آینده در مناطق محروم استان تهران به بهره برداری می‌رسد، اظهار داشت: یکی از پروژه‌های مهم در ترانزیت کشور نقش آفرین است، تکمیل محور قدیم جاده تهران -قم  بوده و امروز ۲۰ کیلومتر از این محور ترانزیتی ۱۲۹ کیلومتری تکمیل شد. 

وی با بیان اینکه پیشرفت پروژه تکمیل محور قدیم تهران -قم ۹۵ درصد است، گفت: این مسیر که محور عبور کامیون‌های باری و ترانزیتی است، مشمول پرداخت عوارضی نیست و تلاش ما بر این است که ٢٠ کیلومتر تا دو ماه دیگر تکمیل شود. 

معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه ارزش این پروژه حدود ٢٠٠٠ میلیارد تومان است، اظهار داشت: این محور اصلی است و جزو پروژه‌های آزادراهی نیست که مشمول عوارضی شود و ما از منابع عمومی برای تأمین اعتبار پروژه استفاده می‌کنیم و اگر بقیه اعتبار هم برای ادامه پروژه تأمین شود، این محور تکمیل می‌شود. 

آزاد دوار با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات مهم در تکمیل و توسعه این محور کاهش تصادفات جاده‌ای در مسیر موازی بوده، گفت: ین پروژه نه تنها به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تأثیر مثبت بر اقتصاد منطقه داشته باشد. تردد کامیون‌های سنگین و تریلی‌ و تصادفات جاده‌ای این وسایل نقلیه باری از مشکلات جدی استان بوده و امروز تردد این وسایل نقلیه سنگین به این محور هدایت شده تا جلوی تصادفات سنگین گرفته شود.

وی ادامه داد: از دیگر پروژه‌های دیگر ساخت ساختمان پزشکی قانونی شهر قدس است و با افتتاح آن، پرجمعیت ترین شهر اقماری استان تهران دارای مرکز پزشکی قانونی می شود. با توجه به رشد جمعیت این شهرستان و تقاضای خدمات قضایی در این منطقه، پروژه مذکوره امکان توسعه فضا دارد و حداقل تا ۵۰ سال آینده کفاف نیازهای این شهرستان را خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی