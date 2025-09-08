در نشست خبری مطرح شد:
افتتاح پروژههای عمرانی در مناطق محروم استان تهران
معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه ٣ پروژه مهم عمرانی حداکثر تا ماه آینده در مناطق محروم استان تهران به بهره برداری میرسد، گفت: محور قدیم تهران -قم با هدف کاهش تصادفات جادهای تکمیل شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امیر حسین آزاد دوار، معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حاشیه بازدید از پروژههای عمرانی با بیان اینکه ٣ پروژه مهم عمرانی حداکثر تا ماه آینده در مناطق محروم استان تهران به بهره برداری میرسد، اظهار داشت: یکی از پروژههای مهم در ترانزیت کشور نقش آفرین است، تکمیل محور قدیم جاده تهران -قم بوده و امروز ۲۰ کیلومتر از این محور ترانزیتی ۱۲۹ کیلومتری تکمیل شد.
وی با بیان اینکه پیشرفت پروژه تکمیل محور قدیم تهران -قم ۹۵ درصد است، گفت: این مسیر که محور عبور کامیونهای باری و ترانزیتی است، مشمول پرداخت عوارضی نیست و تلاش ما بر این است که ٢٠ کیلومتر تا دو ماه دیگر تکمیل شود.
معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه ارزش این پروژه حدود ٢٠٠٠ میلیارد تومان است، اظهار داشت: این محور اصلی است و جزو پروژههای آزادراهی نیست که مشمول عوارضی شود و ما از منابع عمومی برای تأمین اعتبار پروژه استفاده میکنیم و اگر بقیه اعتبار هم برای ادامه پروژه تأمین شود، این محور تکمیل میشود.
آزاد دوار با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات مهم در تکمیل و توسعه این محور کاهش تصادفات جادهای در مسیر موازی بوده، گفت: ین پروژه نه تنها به بهبود زیرساختهای حملونقل کمک میکند، بلکه میتواند تأثیر مثبت بر اقتصاد منطقه داشته باشد. تردد کامیونهای سنگین و تریلی و تصادفات جادهای این وسایل نقلیه باری از مشکلات جدی استان بوده و امروز تردد این وسایل نقلیه سنگین به این محور هدایت شده تا جلوی تصادفات سنگین گرفته شود.
وی ادامه داد: از دیگر پروژههای دیگر ساخت ساختمان پزشکی قانونی شهر قدس است و با افتتاح آن، پرجمعیت ترین شهر اقماری استان تهران دارای مرکز پزشکی قانونی می شود. با توجه به رشد جمعیت این شهرستان و تقاضای خدمات قضایی در این منطقه، پروژه مذکوره امکان توسعه فضا دارد و حداقل تا ۵۰ سال آینده کفاف نیازهای این شهرستان را خواهد داشت.