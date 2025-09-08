به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کاظم جلالی در نوزدهمین نمایشگاه ایران پلاست با اعلام خبر نهایی شدن قرارداد انتقال گاز روسیه به ایران طی هفته آینده اظهار داشت: به دستور پوتین هیات انرژی روسیه به ایران سفر خواهند داشت و بحث انتقال گاز نهایی می شود.

وی افزود: تمام موضوعات نهایی شده و فقط روی قیمت هنوز به نتیجه نرسیدیم، اگر به تفاهم برسیم فاز اول که البته میزان کمی است، طی ماه‌های آینده وارد ایران خواهد شد.

سفیر ایران در روسیه گفت: فاز ۲ و ۳ نیازمند زیرساخت است که با سرمایه گذاری روسیه انجام می‌شود تا گام بلندی در انتقال گاز برداریم.

وی بیان داشت: روابط ایران و روسیه مهم است و این روابط دشمن های زیادی دارد.

جلالی با اشاره به راهبردی بودن روابط ایران و روسیه تصریح کرد: سند همکاری راهبردی پارسال امضا شد و بر آن اساس رهبران دوکشور بر گسترش همکاری و روابط تاکید دارند. البته دشمنی هم وجود دارد، برخی نمی خواهند ما روابط باثباتی با همسایگان و کشورهای مهم داشته باشیم.

وی نمایشگاه را فرصت خوبی برای شناخت بازارها دانست و افزود: نه ایرانی‌ها و نه روس‌ها شناخت خوبی از بازارهای یکدیگر ندارند و این به ۱۰۰ سال گذشته برمی‌گردد که ارتباطات مردم دو کشور کم بود و این نمایشگاه فرصتی برای شناسایی است.

سفیر ایران در روسیه گفت: امروز هر دو کشور تحریم هستند. ایران در حدود ۳۷۰۰ مورد تحریم و روسیه در ۲۷ هزار مورد تحریم شده است، بنابراین اقتصاد دو کشور می توانند به هم گره بخورند.

وی با انتقاد از اینکه ایران وارد پروژه های کشورهای با استاندارد پایین می شود، افزود: باید تمرین کنیم به کشورهای با استاندارد بالا ورود کنیم.

کاظمی با اشاره به موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا گفت: این فرصتی است که وارد اقتصاد روسیه شویم در این رابطه بخش دولتی وظیفه هدایت گری دارد، بخش خصوصی باید ورود کند.

