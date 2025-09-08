ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی جدید منتشر شد
ایرانچک پانصد هزار ریالی جدید با طرح بارگاه حضرت امام رضا (ع) از تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
ایران چک ۵۰۰،۰۰۰ ریالی طرح بارگاه حضرت امام رضا (ع) (سری سوم) با ویژگیهای امنیتی به شرح زیر چاپ شده است:
۱- نخ امنیتی پنجرهای با رنگ متغیر متحرک
این نخ دارای پوشش ویژهای است که با تغییر زاویه دید، رنگ آن از طلایی به سبز تغییر میکند. همچنین بر روی آن، تصویر نقشه ایران و عبارت لاتین I.R.IRAN درج شده است.
۲- تصویر مکمل
قسمتی از عدد ۵۰ در رو و قسمتی دیگر از آن در پشت ایرانچک چاپ شده است که در مقابل نور یکدیگر را تکمیل میکنند و عدد ۵۰ را به صورت کامل نمایان میسازند.
۳- چاپ برجسته
این نوع چاپ با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسایی میباشد. تصویر بنای اصلی روی ایرانچک، عبارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارزش اسمی ایرانچک به این روش چاپ شدهاند.
۴- واترمارک و الکتروتایپ
تصویر سهبعدی یک پرنده همراه با عدد ۵۰ به صورت لاتین که به شکل مخفی در خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور به راحتی قابل رؤیت میباشد.
۵- الیاف فلورسنتی نامرئی
در فرایند ساخت کاغذ ایرانچک از الیاف بسیار ریزی استفاده شده است که هر یک از این الیاف در زیر نور ماورای بنفش، در رنگهای آبی، قرمز، سبز و زرد مشاهده خواهد شد.
۶- شماره سریال
چاپ شماره سریالها با استفاده از مرکب قرمز و آبی فلورسنت انجام شده است و تحت تابش نور ماورای بنفش به رنگهای طلایی مایل به زرد و سبز درخشان تغییر طیف میدهند.
۷-چاپ با مرکب فلورسنت
نوعی مرکب که در چاپ افست بخشهایی از زمینه به کار رفته است و با تابش نور ماورای بنفش، بازتاب نور شدید داشته و به رنگ زرد تغییر میکند.
۸- ریز نوشته (میکروپرینت)
نوشتههای بسیار ریزی که با ابزار بزرگنمایی قابل رؤیت هستند و تنها دستگاههای چاپ امنیتی قادر به چاپ آنها هستند.
۹- طراحی خطی سهبعدی (مدالین)
نوع ویژهای از طراحی امنیتی است که در آن نقوش به صورت برجسته به نظر میآیند.