به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید حسنی مقدم با بیان اینکه برخی مشکلات بازرگانان در فرایند تامین و واردات نیز در کنار کمبود تولید داخلی بواسطه ادامه خشکسالی مشکلاتی را ایجاد کرده است، افزود: ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی نیز مطابق قانون بودجه سال جاری کاهش یافته است. همین موضوع باعث شده زمان تخصیص ارز نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.

با این حال، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد که وزارتخانه برای جبران این شرایط، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است.

افزایش واردات جو، ذرت و دانه سویا

او توضیح داد: در چهارماهه نخست امسال، واردات جو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داده‌ایم و بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار تن جو به کشور وارد شد. همچنین ۳.۵ میلیون تن ذرت و یک میلیون و ۱۱۷ هزار تن دانه سویا با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل وارد شده است.

الزام ثبت سفارش برای واردات نهاده حذف شد

حسنی مقدم با اشاره به سه رویکرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار نهاده‌ها گفت: نخستین رویکرد این است که اولویت واردات برای کالاهای اساسی قرار گرفته است. دومین اقدام، درنظر گرفتن همه ظرفیت ها برای تسهیل و تسریع در روند واردات است و سومین تصمیم نیز مربوط به لغو اولویت الزام ثبت سفارش نسبت به بارانه برای واردات نهاده‌ تا پایان آبان‌ماه سال جاری است، به‌گونه‌ای که واردکنندگان می‌توانند ابتدا کالا را وارد کنند و سپس اقدام به ثبت سفارش نمایند. این تصمیم، عملاً روند ورود نهاده‌ها را سرعت داده است.

وی خاطرنشان کرد که وزارت جهاد کشاورزی در کنار حمایت از واردات، پیگیر تأمین پایدار نهاده‌ها برای دامداران است و تلاش می‌کند فشار ناشی از کاهش محصولات علوفه ای تولید داخلی و محدودیت هایی که در واردات وجود دارد با همکاری دیگر دستگاه های مسئول بر دوش تولیدکنندگان کاهش یابد.

سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه واردات و سیاست‌های حمایتی، به تدریج آثار خود را در بازار نشان دهد و تولید دام و محصولات پروتئینی در کشور دچار وقفه نشود.

