خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص)؛

پیش‌فروش محصولات سایپا از ‌ امروز آغاز شد

پیش‌فروش محصولات سایپا از ‌ امروز آغاز شد
کد خبر : 1683071
لینک کوتاه کپی شد.

پیش‌فروش محصولات سایپا به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده از امروز آغاز شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، طرح پیش‌فروش محصولات این شرکت از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه آغاز شد و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

در این طرح، خودروهای ساینا S با استاندارد ۸۵گانه و مجهز به سیستم SBR برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه می‌شود. همچنین، ساینا GX-L دوگانه‌سوز و کوییک GX-L مجهز به ترمز ESC و SBR صرفاً برای متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح جوانی جمعیت) ارائه خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند از طریق سایت saipa.iranecar.com برای ثبت‌نام خودروهای یاد شده اقدام کنند.

متقاضیان باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند و محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام اعمال می‌شود. همچنین، افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی