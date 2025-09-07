به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، طرح پیش‌فروش محصولات این شرکت از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه آغاز شد و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

در این طرح، خودروهای ساینا S با استاندارد ۸۵گانه و مجهز به سیستم SBR برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه می‌شود. همچنین، ساینا GX-L دوگانه‌سوز و کوییک GX-L مجهز به ترمز ESC و SBR صرفاً برای متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح جوانی جمعیت) ارائه خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند از طریق سایت saipa.iranecar.com برای ثبت‌نام خودروهای یاد شده اقدام کنند.

متقاضیان باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند و محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام اعمال می‌شود. همچنین، افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند.

