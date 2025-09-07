خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه شرکت پخش درباره انبار نفت شهران
به گزارش ایلنا، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به ادعاهای مطرح شده از سوی برخی مسئولین و کارشناسان در فضای مجازی پیرامون تهدیدات انبار نفت شهران (شمال‌غرب تهران) و در راستای تنویر افکار عمومی، موارد مشروحه ذیل را به اطلاع می‌رساند:

۱- انبار نفت شهران در سال ۱۳۵۳ در موقعیت فعلی و به دور از ساختمان‌ها و اماکن شهری، و با دارا بودن جاده اختصاصی موسوم به "خیابان نفت" و به منظور تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز شمال‌غرب، غرب، شمال و مرکز کلان‌شهر تهران، احداث شده است.

۲- انبار نفت شهران در ارتباط تنگاتنگ با انبار نفت ری در جنوب تهران (جنب پالایشگاه تهران) و به همراه انبار نفت شمال‌شرق (قوچک)، رئوس مثلث حیاتی سوخت‌رسانی تهران را تشکیل می‌دهد. فعالیت بی‌وقفه و شبانه‌روزی این مجموعه در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر باعث می‌شود که سوخت‌رسانی در مناطق ۲۲گانه کلان‌شهر و دیگر شهرستان‌های استان تهران به صورت پایدار و ایمن صورت پذیرد.

۳- انبار نفت شهران صرفاً به عنوان یک انبار سرویس‌دهنده (دریافت و ارسال روزانه) و نه ذخیره‌سازی سوخت در حجم بالا، استفاده می‌شود؛ به این صورت که بنزین و نفت‌گاز مورد نیاز جایگاه‌های عرضه سوخت و دیگر مصرف‌کنندگان واقع در شمال‌غرب، غرب، شمال و مرکز تهران، در حجم کم و به اندازه دو روز مصرف، به صورت مستمر و دائمی در انبار فوق دریافت و بلافاصله توزیع می‌شود.

۴- در زمان احداث انبار نفت و تا سالیان بعد از بهره‌برداری اولیه، در محیط پیرامونی انبار نفت و حتی جاده اختصاصی مربوط به آن، هیچ ساخت‌وسازی صورت نمی‌گرفت؛ ولی متأسفانه طی سال‌های اخیر، مسئولین شهری بدون رعایت ضوابط ایمنی و امنیتی مورد نیاز این انبار نفت و بدون کسب اجازه از این شرکت و با صدور مجوزهای بدون ضابطه، ساخت‌وساز اطراف انبار نفت و جاده اختصاصی آن، موجبات تعرض به انبار و خطرپذیری آن را فراهم نموده‌اند.

۵- رعایت استانداردهای ایمنی و امنیتی و بهره‌برداری ایمن از انبار نفت مزبور، همواره مورد توجه بوده و زیرساخت‌های تاسیسات مزبور، به ویژه در حوزه ایمنی، بروزرسانی و ارتقاء یافته‌اند؛ و در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم غاصب اسرائیل، با وجود حمله مستقیم به تعدادی از مخازن ذخیره سوخت، به دلیل زیرساخت‌های مستحکم و ایمن، خطری متوجه ساختمان‌های غیرمجاز احداث شده اطراف آن نگردید و حریق در ساعات اولیه اطفاء و بلافاصله بعد از چهار ساعت از بروز حادثه، انبار نفت به چرخه سوخت‌رسانی بازگشت.

۶- مطابق مصوبات جلسه کمیته ایمنی شهر تهران در یکصدمین جلسه کمیته مزبور در دی‌ماه سال گذشته، انبار نفت شهران از لیست املاک بحرانی و پرخطر تهران حذف شد.

۷- مطابق توافقات و هماهنگی‌های به عمل آمده با شهرداری تهران، مقرر گردید با انجام تغییرات اساسی در داخل تأسیسات و محیط پیرامونی انبار نفت در ضلع شرقی، مسیر تردد نفت‌کش‌های سوخت‌رسانی از وضعیت فعلی در غرب انبار و بلوار شهران به بزرگراه شهید باکری تغییر یابد.

