قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ یکشنبه ۱۶ شهریور

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۳۱۵ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۲۳۸ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۵۸۴ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۱۴۹ تومان رسیده است. از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۴۱۸ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۸۵۳ تومان است.

انتهای پیام/