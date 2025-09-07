خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ یکشنبه ۱۶ شهریور
هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۳۱۵ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۲۳۸ تومان رسید.

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۳۱۵ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۲۳۸ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۵۸۴ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۱۴۹ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۴۱۸ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۸۵۳ تومان است.

