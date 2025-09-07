ارائه تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر خانگی کلید خورد
امکان پرداخت تسهیلات برای احداث نیروگاههای خورشیدی با امضای یک تفاهم نامه بین سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق (ساتبا) و بانک ملت فراهم شد.
به گزارش ایلنا از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق(ساتبا)، براساس این تفاهمنامه، تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۴ درصد برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی و میان مقیاس (تا ۱۰ مگاوات) پرداخت خواهد شد.
سقف این تسهیلات برای نیروگاههای خورشیدی خانگی (انشعابی) ۵ و ۱۰ کیلوواتی، ۳۰۰ میلیون تومان و برای نیروگاههای تا ظرفیت ۱۰ مگاوات، حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این تسهیلات از محل سپردهگذاری یارانه سود تسهیلات، تأمین می شود و برای نیروگاه های خانگی از طریق پلتفرمهای اینترنتی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
متقاضیان احداث نیروگاه های انشعابی میتوانند به منظور بهره گیری از این تسهیلات، از طریق سامانه مهرسان به آدرس https://mehrsun.satba.gov.ir اقدام کنند. با توجه به تفاهم صورت گرفته، نزدیک به ۲۵۰۰ متقاضی احداث نیروگاههای خورشیدی ۵ کیلوواتی میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
دهم شهریورماه محسن طرزطلب رئیس سازمان انرژهای تجدیدپذیر و بهره وری برق درباره اقدام ها برای نصب نیروگاه خورشیدی بر بام منازل نیز گفت: سامانه ای برای ثبت نام در این زمینه راه اندازی و اطلاع رسانی در این خصوص آغاز شده و امیدواریم این طرح با استقبال خوب مردم روبرو شود.
به گفته وی، متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه مرسان و تجهیزات مورد نیاز را شناسایی و خریداری کرده و یا می توانند از این تجهیزات را در اختیار پیمانکاران بگذارند تا آنها را در پشت بام آنها نصب کند.
طرز طلب از تلاش برای ارائه اقساطی تجهیزات خبر داد و گفت: در حال حاضر استفاده از این تجهیزات فقط به صورت نقدی به متقاضیان عرضه می شود.