تجهیزات راندمان بالا در انتظار مشترکان اصلاح‌کننده روند مصرف گاز

پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ضرورت بهینه‌سازی مصرف منابع انرژی، ترویج فرهنگ درست مصرف کردن و افزایش بهره‌وری از سال گذشته با همکاری شرکت ملی گاز و سازمان های مردم نهاد اجرا شده است.

به گزارش ایلنا، علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ضرورت بهینه‌سازی مصرف منابع انرژی، ترویج فرهنگ درست مصرف کردن و افزایش بهره‌وری از سال گذشته با همکاری شرکت ملی گاز و سازمان های مردم نهاد اجرا شده است.

وی افزود: طبق گزارش تیم علوم شناختی و هوش مصنوعی دانشگاه تهران، مشارکت خانوارها در این طرح تاکنون کاهش قابل‌توجهی در مصرف گاز طبیعی استان ها و شهرهای مشارکت کننده به همراه داشته است.

ربانی با بیان اینکه "به‌منظور تشویق مشترکان به کاهش مصرف گاز، سه نوبت مراسم قرعه‌کشی و اعطای جوایز برگزار شده است، گفت:‌ پیش از این و در سه مرحله قرعه‌کشی، به بیش از ۱۲۰۰ مشترک تجهیزات راندمان بالا شامل بخاری و پکیج با بازدهی A و همچنین تسهیلات ارتقاء موتورخانه اهدا شده است.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از برگزاری مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در قرعه‌کشی پایانی بیش از ۳ هزار مشترک که موفق به کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف گاز شده‌اند، به قید قرعه انتخاب و از تجهیزات و تسهیلات جایگزینی لوازم گازسوز راندمان بالا به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان برخوردار خواهند شد.

وی افزود: مشترکانی که در زمستان سال گذشته در این پویش حضور داشته و تاکنون اطلاعات خود را در سامانه nabzenergy.ir  تکمیل نکرده‌اند، تا ساعت ۲۴ روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند داده‌های خود را برای حضور در قرعه‌کشی پایانی به‌روزرسانی کنند.

ربانی خاطرنشان کرد: همچنین مراسم پایانی و اختتامیه رسمی پویش نیز در روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ با حضور مسئولان ارشد ملی و استانی، نمایندگان شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جمعی از برگزیدگان  و فعالین طرح در تهران برگزار خواهد شد و در این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دو شرکت نیز به امضا می‌رسد.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: اجرای این پویش نشان داد که ظرفیت‌های اصلاح روند مصرف انرژی در بخش ساختمان زیاد است؛ ما در این پویش به‌دنبال مصرف نکردن و کم مصرف کردن نبودیم، بلکه به دنبال درست مصرف کردن و کاهش متأثر از اتلاف انرژی و تغییر سبک زندگی بودیم که نتایج این پویش نشان داد، بیش از هدفگذاری ۱۰ درصدی، می‌توان روی کاهش مصرف گاز خانگی و بخش‌های غیرمولد حساب کرد.

