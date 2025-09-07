هند با وجود فشار آمریکا از روسیه نفت میخرد
هند با وجود فشارهای واشینگتن و اعمال تعرفههای سنگین، خرید نفت از روسیه را برای حفظ امنیت انرژی و منافع اقتصادی خود ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، هند در واکنش به تعرفههای سنگین وارداتی آمریکا، اعلام کرد خرید نفت از روسیه را ادامه خواهد داد؛ اقدامی که نشاندهنده اولویتدهی دهلینو به امنیت انرژی و منافع اقتصادی داخلی در برابر فشارهای سیاسی واشینگتن است.
نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند، روز جمعه (۱۴ شهریور) در گفتوگو با شبکه خبری سیانان نیوز ۱۸ (CNN-News18) بیان کرد که هند، سومین واردکننده و مصرفکننده بزرگ نفت جهان، هیچ برنامهای برای توقف خرید نفت از روسیه ندارد.
وی افزود: ما باید تصمیم بگیریم که کدام منبع تأمین برای ما مناسبتر است، بنابراین بیشک آن را خریداری خواهیم کرد.
وزیر دارایی هند تصریح کرد: بخش عمدهای از ارز خارجی هند صرف خرید نفت خام و فرآوردههای نفتی میشود و در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۵، این اقلام حدود یکچهارم کل واردات کشور را تشکیل دادهاند.
در حالی که اروپا و آمریکا پس از آغاز تنشهای روسیه و اوکراین، در سال ۲۰۲۲ از خرید نفت روسیه فاصله گرفتهاند، هند با بهرهگیری از تخفیفهای نفتی مسکو، به بزرگترین خریدار نفت خام این کشور بدل شده است.
مقامهای دهلینو تأکید کردهاند که این خریدها به متعادل نگهداشتن بازار جهانی کمک کردهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا ماه گذشته میلادی تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از هند اعمال و اعلام کرد که واردات نفت هند به تأمین مالی ادامه تنشهای مسکو با کییف کمک میکند.
وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروت سوشال (Truth Social) نوشت: به نظر میرسد که ما هند و روسیه را به چین، «عمیقترین و تاریکترین»، کشور باختهایم، باشد که آنها آیندهای طولانی و مرفه با هم داشته باشند!
هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، هم روز جمعه از هند خواست که از دلار حمایت کند، مذاکرات تجاری با واشینگتن را از سر بگیرد و خرید نفت روسیه را متوقف کند.
وی در گفتوگو با برنامه «بلومبرگ سوروالینس» (Bloomberg Surveillance) گفت: یا از بزرگترین مشتری خود حمایت کنید، یا باید ۵۰ درصد تعرفه بپردازید و ببینیم این چقدر طول میکشد.
وی پیشبینی کرد که هند ظرف یک یا دو ماه آینده به میز مذاکره بازخواهد گشت، از ترامپ عذرخواهی خواهد کرد و بهدنبال توافق تازه تجاری خواهد بود.
در همین حال، نارندرا مودی، نخستوزیر هند، در حاشیه نشست سران عضو سازمان کشورهای همکاری شانگهای در تیانجین چین که با حضور شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، برگزار شد، شرکت کرد.
حضور مودی در کنار رهبران کشورهایی مانند کره شمالی و میانمار، از سوی برخی ناظران بهعنوان نشانهای از فاصلهگیری هند از غرب و نزدیکی به محورهای شرقی تلقی شده است.
مذاکرات تجاری هند و آمریکا برای کاهش بار تعرفهای تاکنون به نتیجه نرسیده و سفر برنامهریزیشده مقامهای آمریکایی به دهلینو نیز ماه گذشته لغو شده و از آن زمان، هیچ دیدار حضوری میان دو طرف رخ نداده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هند را به سودجویی از واردات نفت روسیه با قیمت پایینتر و فروش دوباره فرآوردههای نفتی با قیمت بالاتر متهم کرده است. با این حال مقامهای هند تأکید کردهاند که تصمیمهای انرژی این کشور بر اساس نیازهای داخلی و منافع اقتصادی گرفته میشود.