رشد ۸ درصدی عملیات تخلیه کالا در بنادر کشور

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان بنادرودریانوردی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه مجموع عملیات تخلیه انواع کالا شامل کالاهای اساسی، معدنی و شیمیایی، فلزات، چوب و تخته، ماشین‌آلات و مواد نفتی با ۸ درصد رشد از مرز ۸ میلیون و ۲۸۰ هزار تن گذشت. تخلیه کالاهای اساسی در این مدت به ۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تن رسیده است. همچنین، تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری به ۳۷ هزار و 149 TEU رسیده که بیانگر رشد ۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.

تخلیه و بارگیری کالاهای معدنی، ساختمانی و شیمیایی با ۶ درصد رشد، به حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده و کالاهای عمومی نیز با ۱.۵ درصد افزایش به ۸۵۹ هزار و ۴۲۶ تن بالغ شده است. مجتمع بندری امام خمینی (ره) سهم ۷۳ درصدی را در جابه‌جایی کالاهای اساسی کشور دارد.

سازمان بنادر و دریانوردی هر سال گزارش عملکرد بنادر کشور را در بخش‌های مختلف مانند تخلیه و بارگیری انواع کالا، جابه‌جایی کانتینر، و سهم بنادر راهبردی منتشر می‌کند. مجتمع بندری امام خمینی (ره) به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، نقش محوری در تأمین و توزیع کالاهای اساسی دارد و بخش عمده مبادلات دریایی غلات، نهاده‌های دامی و محصولات نفتی از طریق این بندر انجام می‌شود.