دبیر شورای عالی مناطق آزاد:
راهاندازی بورس بینالملل تا پایان سال
دبیر شورای عالی مناطق آزاد از راهاندازی بورس بین الملل تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد و تجاری ایران اظهار داشت: وقتی مناطق آزادبه دولت چهاردهم تحویل شد، برخی از مزایای قانونی آن از بین رفته و مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده و ثبت سفارش در مناطق آزاد هم اعمال شده بود.
وی ادامه داد: معتقدیم مناطق آزاد در شرایط تحریم میتواند کمک کند در صورتی که مزایای مناطق آزاد را به این مناطق بازگردانیم و مناطق آزاد به معنای واقعی باید آزاد باشند تا بتوانند نقش آفرینی کند.
دبیر شورای مناطق آزاد گفت: برای رفع این مشکلات یک مسیر این بود که بازگرداندن تک به تک مزایای را در مجلس پیگیری کنیم و راه دیگر تحول مناطق آزاد از طریق ۶ محور راهبردی بود. باید توجه داشت که دیگر تجارت جهانی به روال گذاشته مطرح نیست و گسترش همکاریهای منطقهای در دنیا پررنگ شده و یکی از اقدامات مناطق آزاد هم اجرای همین موضوع است.
مسرور افزود: از این رو منطقه ایجاد آزاد مشترک با ترکیه و پاکستان را دنبال میکنیم. تکمیل اکو سیستم خدمات مالی و راهاندازی بورس بینالملل و بانک افشور از دیگر برنامههای ما در مناطق آزاد است.
وی با بیان اینکه محور دیگر در مناطق آزاد تولید و صادرات است، تاکید کرد: صرفا سرمایهگذارانی را به مناطق آزاد جذب میکنیم که بازار هدف آن صادرات باشد و تاثیرات این اقدام دو سال دیگر مشهود خواهد شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: اصلاح نظامات حقوقی محور چهارم برنامههای مناطق بوده و مجوز پنجم ارتقای نظام حکمرانی و محور ششم هم تسهیل فضای کسب و کار است.
مسرور گفت: این ۶ محور را با ۳ سند دنبال میکنیم که یکی از این اسناد، سند تحول بوده که آماده شده است و در این سند، مناطق آزاد کشور را با مناطق آزاد موفق مورد بررسی قرار دادیم. همچنین سند دوم سند اقتصاد دیجیتال بوده که نسل هفتم مناطق آزاد دنیا بوده که این سند هم پایان شهریور ماه نهایی میشود.
وی تاکید کرد: سند سوم سند بهرهوری بوده، امروز سازمانهایی داریم که با ۵۰۰ نیروی انسانی مجاز باید داشته باشند اما با ۴ هزار نیرو کار میکنند به همین دلیل این سند را هم در اولویت در حال انجام داریم.
مسرور گفت: همچنین اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر مشکلی داریم این است که که هر دستگاهیبندی به این قانون اضافه و آن را به اجرا میرساند مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده و این رویه باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: در تلاش هستیم تا پایان امسال بورس بینالملل در کیش را راهاندازی کنیم و این پروژه با تاخیر ۷ساله مواجه شده اما به زودی شکل میگیرد و از همه سرمایه گذاران دعوت میکنم که در ۲۰ درصد پذیرهنویسی شرکت کنند.
مسرور ادامه داد: پروژه دوم ایجاد هاب فناوری پیشرفته است و پیش بینی و الگوی ما برای اجرای این برنامه، پروژه شنزن است. پروژه دیگر توسعه کریدورهای بینالمللی است و موضوع فرابخشی است.
همچنین در ادامه این همایش علی توسطی رییس سازمان سرمایهگذاری منطقه آزاد قشم با اشاره به تاخیر در اجرای پروژههای اسکله سوزا و پل خلیج فارس اظهار داشت: ساخت این پروژهها ۱۳ سال است که شروع شده اما به نتیجه نرسیده و اگر این پروژهها به اجرا برسند، میتوانیم شرایط بهتری برای پهلو گرفتن کشتیهای بزرگ داشته باشیم.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در حال حاضر یقه ما دست امارات متحده عربی است و امروز اماراتیها میدانند که چه باری وارد ایران و از ایران خارج میشود. از این رو این پروژهها باید بخاطر آینده و توسعه اقتصادی کشورمان انجام شود و اگر این پروژه در چین بود به سرعت احداث و به بهره برداری میرسید
همچنین گروسی، مدیرعامل منطقه آزاد ماکو بابیان اینکه اولویت اول ماکو ترانزیت است، اظهار داشت: از فرودگاه ماکو میتوان صادرات داشت.
وی گفت: شاخه جنوبی جاده ابریشم از ایران عبور میشود و این مسیر تمام ریلی است و میتواند برگ برنده ایران در جنگ کریدورها باشد.
گروسی افزود: پروژه قطب چهار داده مرکز را راه اندازی کردیم و به دنبال مرکز داده ماکو هستیم و این مرکز ۴۰ مگاوات برق میخواهد. همچنین در راستای تشکیل منطقه آزاد مشترک برای مبادلات تجاری ایران ترکیه مرکزی را ایجاد کردیم.