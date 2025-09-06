خرید تضمینی ۷.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، سعید راد امروز شنبه در نشست شورای معاونان وزارتخانه که با حضور سرزده رییس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده که نسبت به ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر بی سابقه می باشد.

وی تاکید کرد: گندم مورد نیاز کشور تا پایان امسال تامین شده است.

راد اظهار داشت: برای اختلاط گندم در راستای تامین ذخایر استراتژیک نیز از روسیه خرید انجام داده ایم که این محموله ها به سمت ایران در حرکت هستند.

وی درهمین حال وضعیت ذخایر گندم را خوب ارزیابی کرد.

