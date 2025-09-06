خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خرید تضمینی ۷.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان

خرید تضمینی ۷.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان
کد خبر : 1682733
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تاکنون ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خرید تضمینی شده است.

 به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، سعید راد امروز شنبه در نشست شورای معاونان وزارتخانه که با حضور سرزده رییس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده که نسبت به  ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر بی سابقه می باشد.

وی  تاکید کرد: گندم مورد نیاز کشور تا پایان امسال تامین شده است.

راد اظهار داشت: برای اختلاط گندم در راستای تامین ذخایر استراتژیک نیز از روسیه خرید انجام داده ایم که این محموله ها به سمت ایران در حرکت هستند.

وی درهمین حال وضعیت ذخایر گندم را خوب ارزیابی کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی