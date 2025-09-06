خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ الزامی شد

اعلام قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ الزامی شد
کد خبر : 1682693
لینک کوتاه کپی شد.

شورای رقابت اعلام کرد: در نسخه جدید دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت نهایی خودروها رسماً در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌شود.

به گزارش ایلنا، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به‌روزرسانی کرد. البته نکته مهم اینجاست که شورای رقابت در روند اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو چندین جلسه و مصوبه داشته است که قابلیت استناد آن صرفا پس از ابلاغ رسمی است به نحوی که در نهایت مصوبه 784 به صورت رسمی به خودروسازان و مراجع دی ربط ابلاغ شده است.

در این به‌روزرسانی، تغییرات تنها مربوط به نحوه اجرای مفاد بوده و ماهیت اصلی دستورالعمل، از جمله فرمول قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود معقول (دستورالعمل 543)، بدون تغییر باقی مانده است.

بلوکه شدن وجه برای ثبت‌نام خودرو حذف شد

از جمله تغییرات مهم در نسخه جدید می‌توان به حذف الزام بلوکه کردن وجه برای ثبت‌نام خودرو و همچنین توجه ویژه به شاخص رقابت‌پذیری اشاره کرد.

بر اساس این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت مغایرت قیمت‌ها با جدول مربوطه، افزایش قیمت برای خودروهای داخلی و مونتاژی مجاز نخواهد بود.

مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع‌رسانی می‌کند.

مطابق مصوبه شورای رقابت اعلام قیمت در این سامانه به منزله ابلاغ رسمی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی