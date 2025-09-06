اعلام قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ الزامی شد

به گزارش ایلنا، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به‌روزرسانی کرد. البته نکته مهم اینجاست که شورای رقابت در روند اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو چندین جلسه و مصوبه داشته است که قابلیت استناد آن صرفا پس از ابلاغ رسمی است به نحوی که در نهایت مصوبه 784 به صورت رسمی به خودروسازان و مراجع دی ربط ابلاغ شده است.

در این به‌روزرسانی، تغییرات تنها مربوط به نحوه اجرای مفاد بوده و ماهیت اصلی دستورالعمل، از جمله فرمول قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود معقول (دستورالعمل 543)، بدون تغییر باقی مانده است.

بلوکه شدن وجه برای ثبت‌نام خودرو حذف شد

از جمله تغییرات مهم در نسخه جدید می‌توان به حذف الزام بلوکه کردن وجه برای ثبت‌نام خودرو و همچنین توجه ویژه به شاخص رقابت‌پذیری اشاره کرد.

بر اساس این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت مغایرت قیمت‌ها با جدول مربوطه، افزایش قیمت برای خودروهای داخلی و مونتاژی مجاز نخواهد بود.

مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع‌رسانی می‌کند.

مطابق مصوبه شورای رقابت اعلام قیمت در این سامانه به منزله ابلاغ رسمی خواهد بود.

