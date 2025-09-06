به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سلمان العجمی، رئیس گروه همفکر LMC از کویت، در همایش «بحران آلودگی پلاستیک؛ چالش‌ها و فرصت‌های نوین»، به‌صورت برخط حضور داشت و رویکرد این گروه را در مقابله با آلودگی پلاستیک، مطرح کرد.

وی در این نشست، با بیان اینکه در زمینه آلودگی پلاستیک، در شرایط بحرانی و حساسی قرار داریم، می‌گوید: «همه‌ می‌خواهیم به‌صورت عملی گام‌هایی برای حمایت از بشریت و ایجاد ثبات در مبارزه با مشکلات آلودگی پلاستیک برداریم.»

به‌گفته العجمی، پلاستیک برای جهان امروز، بسیار مهم است اما اگر تصمیم داریم از انرژی‌های تجدیدناپذیر استفاده کنیم، مسئولیت‌هایی در حوزه پلاستیک داریم که شامل چگونگی طراحی، استفاده و بازیافت می‌شود. او دراین‌باره توضیح می‌دهد: «بازیافت نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق دارد. در همین راستا، از صنایع انتظار می‌رود در طراحی و تکنولوژی‌های مورد استفاده، همچنین استفاده از انرژی‌های تجدیدناپذیر، ابتکار و خلاقیت داشته باشند. همچنین به رشد و گسترش دانش، تبادل اطلاعات وسیع و سیستم بازیافت به‌روز نیاز است.»

العجمی بر این باور است که درمورد مقابله با آلودگی پلاستیکی، ضرورت دارد که وضعیتی شفاف از آسیب‌های آلودگی پلاستیکی ارائه شود و کشورها با مدنظرقراردادن اولویت‌ها، تصمیم‌گیری، ظرفیت‌سازی کرده و تأمین بودجه لازم را انجام دهند. او می‌گوید: «تدوین یک معاهده به‌تنهایی کافی نیست. باید برای مهار آلودگی‌ها که یک معضل جهانی هستند، صنایع و دولت‌ها مسئولیت خود را بپذیرند‌.»

به‌گفته رئیس اجرایی گروه همفکر LMC «ما نمی‌خواهیم صنعت تولید پلاستیک را متوقف کنیم اما می‌توانیم با آلودگی‌های ناشی از آن مقابله کنیم. در واقع می‌خواهیم به‌ بهترین صورت ‌با کمترین آلودگی، تولید پلاستیک را کنترل کرده و از آن بهره‌مند شویم.»

وی ادامه داد: با وجود آنکه هنوز خروجی نهایی نشست‌های INC به یک معاهده رسمی منتهی نشده، این شرایط خود فرصتی برای اثرگذاری کشورهایی چون ایران است تا در تدوین مفاد آن نقش‌آفرینی کنند. اجرای چنین توافقی، بر الزامات تولید، صادرات، بازیافت و مدیریت پسماندهای پلاستیکی تأثیرگذار خواهد بود. انطباق با این مقررات بین‌المللی، می‌تواند ضمن ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی، بستر نوآوری و توسعه فناوری‌های بازیافت را در صنعت پلیمر ایران فراهم آورد.

