افزایش ۲.۲ برابری صادرات ایران به آفریقا
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا با تاکید بر اینکه آمار رسمی نشاندهنده افزایش محسوس ۲.۲ برابری در ۴ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم، گفت: تعداد مقاصد نیز از ۲۹ کشور به ۳۴ کشور افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از اتاق ایران، مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا ضمن بیان ارزیابی خود از مبادلات تجاری ایران با کشورهای آفریقایی مرتبط در سال جاری، گفت: بر اساس آخرین دادههای رسمی اعلام شده از سوی گمرک، در بهار ۱۴۰۴ یعنی ۳ ماه نخست امسال، صادرات ایران به آفریقا حدود ۲۶۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 85 درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: همچنین در چهار ماه نخست ۱۴۰۴ و طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به آفریقا ۲.۲ برابر شده است. ضمن اینکه تعداد مقاصد صادراتی هم از ۲۹ کشور به ۳۴ کشور افزایش یافته است.
برهمن ادامه داد: بنابراین با توجه به روند بهار و ۴ ماه نخست امسال، میتوان گفت در ۵ ماه نخست امسال نیز تجارت کشور ما به آفریقا رشد قابلتوجهی نسبت به سال گذشته داشته است، هرچند عدد دقیق ۵ ماهه هنوز منتشر نشده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا، در تشریح موانع و مشکلات در مسیر مبادلات تجاری با آفریقا، این موانع و مشکلات را مشکلات لجستیکی، استانداردها و مجوزها، ریسک ارزی در کشورهای آفریقایی، موانع غیرتعرفهای و ... عنوان کرد.
او افزود: مشکلات لجستیکی شامل کمبود خطوط منظم کشتیرانی مستقیم از ایران و تأخیر در بنادر آفریقا میشود. مشکلات در زمینه استانداردها و مجوزها نیز ناظر بر سختگیری در ثبت محصولات غذایی، دارویی و نیاز به گواهیهای حلال و کیفیت است.
برهمن درباره ریسک ارزی در کشورهای آفریقایی به مواردی نظیر سقوط ارزش پول ملی در بعضی از کشورهای آفریقایی و محدودیت خروج ارز اشاره کرد و گفت: موانع غیرتعرفهای مانند قوانین گمرکی پیچیده، الزام برچسبگذاری خاص و آزمایشهای محلی؛ و همچنین هزینههای حمل داخلی و بیمه پس از ورود کالا و در نهایت ضعف شبکه نمایندگی و خدمات پس از فروش برای کالاهای صنعتی، از دیگر موانع و مشکلات در مسیر مبادلات تجاری با آفریقا است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا، دلایل افزایش محسوس تجارت به این قاره را مواردی نظیر دیپلماسی فعال ایران–آفریقا و گسترش مقاصد صادراتی (از ۲۹ به ۳۴ کشور)، تنوع کالاهای صادراتی (مواد غذایی، دارو، کود و پتروشیمی سبک، مصالح ساختمانی)، توسعه تهاتر و استفاده از ارزهای محلی در بخشی از مبادلات، بهبود نسبی مسیرهای حمل دریایی به شرق و غرب آفریقا و نیاز بالای آفریقا به کالاهای اساسی در شرایط بحران جهانی غذا و انرژی عنوان کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا این روند به همین شکل ادامه خواهد یافت یا ممکن است در نیمه دوم سال شاهد تغییر آن باشیم، گفت: سناریوی محتمل این است که شاهد ادامه روند رشد، اما با شیب ملایمتر باشیم.
برهمن، عوامل احتمالی کاهنده روند تجارت را فشارهای ارزی داخلی ایران، نوسان ارزهای آفریقایی، ازدحام بنادر و احتمال محدودیتهای مقرراتی. رقابت ناسالم رقبا، حضور افراد غیرحرفهای و در نهایت رخدادهای غیرمنتظره عنوان کرد.
وی در ادامه، در برشمردن عوامل موثر در افزایش روند رشد تجارت به آفریقا، به توجه بهتر و بیشتر سازمان توسعه تجارت به قاره آفریقا و تهیه نقشه راه با مشورت و استفاده از نقطه نظرات بخش خصوصی، افزایش تهاتر، ورود خدمات فنی–مهندسی به این بازار و تنظیم قراردادهای مؤثر. همافزایی بین مجموعههای دارای مسؤلیت در رابطه با آفریقا، توجه جدی و عملیاتی به حضور اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا در تصمیمگیریهای کلان اشاره کرد.
برهمن در پایان تاکید کرد که اگر اتفاقهای غیرمنتظره پیش نیاید، انتظار میرود روند مبادلات ایران و آفریقا در نیمه دوم سال نیز افزایش ادامه یابد، البته نه با سرعت تند ۴ ماهه اول، بلکه به صورت رشد باثباتتر و نوسانی.