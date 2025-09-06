برنامه پتروشیمی برای گذار از مواد شیمیایی به سمت پلیمر/پلیمریها سه برابر محصولات شیمیایی ارزش دارند
مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی تاکید کرد؛ هر تن متانول ۳۰۰ دلار ارزش دارد در حالی که ارزش هر تن پلیمر ۱۰۰۰ دلار است و در کشورهای توسعه این نرخ ۲۰۰۰ دلار در هر تن است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن عباس زاده در همایش بحران آلودگی پلاستیک با بیان اینکه در آستانه برنامه هفتمتوسعه هستیم و برنامه پتروشیمی افزایش ظرفیت از ۱۰۰ میلیون تن به ۱۳۰ میلیون تن است، اظهار داشت: پلاستیک در پتروشیمی جایگاه ویژه ای دارد و درواقع ارزش افزوده اصلی صنعت پتروشیمی از پلیمر است
وی ادامه داد: ما در حال حاضر ۱۰ میلیون تن (۱۰درصد) ظرفیت تولید پلیمر داریم و در میانه راه هستیم در حالی که مواد شیمیایی مانند متانول ۱۵ میلیون تولید داریم و اکنون باید از مواد نیمه خام به تولید مواد ارزشمند مانند پلیمر حرکت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که از مواد شیمیایی عبور و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را افزایش دهیم اما ار سوی دیگر دنیا درگیر موضوع آلودگی پلاستیک است، ما و کشورهای در حال توسعه این اوضاع را بوجود نیاوردیم این چالش محصول کشورهای توسعه یافته است و همه ما مسئول هستیم که نسبت به رفع این چالش جهانی متعهد باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به موضوعهای مختلف محیط زیستی ازجمله گازهای گلخانهای، دیاکسید کربن و آلودگی پلاستیک اظهار داشت: ایران و کشورهایی مانند ما با موضوع تحریمهای بینالمللی نیز درگیر هستیم؛ تحریمهایی که ما را از دستیابی به فناوریهایی که با آنها بتوانیم محیط زیست بهتری را بسازیم، محروم کرده است.
وی به تشدید تعهدات همهجانبه کشورها پس از برگزاری کمیته INC در نشست ژنو اشاره و تصریح کرد: شکلگیری استانداردهای دوستدار محیط زیست یک نعمت است و ایران به معاهدات بینالمللی تعهد دارد، اما هر معاهده باید بر اساس توازن و عدالت و مسئولیت مشترک، اما متمایز باشد و مسئولیت هر کشور باید متناسب با سهمی باشد که در ایجاد بحران داشته است.
عباس زاده با تأکید بر اینکه معاهده جهانی پلاستیک باید بر پایه انتقال فناوریها برای بازیافت و مدیریت پسماند باشد، گفت: کشورهای توسعهیافته بیشترین مسئولیت را در ایجاد بحران آلودگی پلاستیک دارند، از این رو باید نسبت به این موضوع متعهد باشند.
وی افزود: تحریمها و محدودیتهای تجاری و بینالمللی باید رفع شود تا ایران و کشورهایی مثل ما بتوانند تعهد خود را نسبت به محیط زیست به صورت جامع ایفا کنند.
معاون وزیر نفت با برشمردن اقدامهای لازم برای رفع چالش آلودگی پلاستیک و محیط زیست بر لزوم سرمایهگذاری در فناوریهای نوین بازیافت تأکید و تصریح کرد: آگاهیبخشی در جامعه درباره آلودگیهای زیست محیطی ضرورت دارد تا مردم بدانند مصرف پلاستیک چه چالشهایی برای دنیا دارد. سازمانهایی مانند شهرداری نیز باید زیرساختهای تفکیک زباله و پلاستیک را ایجاد کنند.
وی با اشاره به اهمیت فناوری در بازیافت بیان کرد: از طریق فناوری میتوان بازیافت شیمیایی و مکانیکی را انجام داد و از آن برای چرخه استفاده کرد که این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره ضرورت توسعه پتروشیمی پیشرفته و فناورانه در ساخت پلیمرها اظهار کرد: شرکتهای تولیدکننده پلیمر باید نسبت به معاهدات بینالمللی برای حفظ سهم خود در بازارهای جهانی آگاه باشند. امور بینالملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی وظیفه دارد چالشهای بینالمللی را رصد و مطالعه کند و به اطلاع صنعت پتروشیمی برساند.
وی با تأکید بر حرکت به سمت اقتصاد چرخشی در صنعت پتروشیمی برای استفاده دوباره از منابع تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش آگاهی نسبت به آن چیزی است که در دنیا اتفاق میافتد تا متعهد به مسئولیت ایجادشده در برابر تولید پلیمرها باشیم.