خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت راه آهن خبر داد؛

۷۰ کیلومتر از خط ریلی رشت - آستارا تملک شد

۷۰ کیلومتر از خط ریلی رشت - آستارا تملک شد
کد خبر : 1682227
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: تاکنون ۷۰ کیلومتر از خط ریلی رشت -آستارا به عنوان حلقه نهایی کریدور بین المللی شمال - جنوب تملک شده است و این عملیات با قدرت همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، جبارعلی ذاکری، پروژه راه‌آهن رشت–آستارا را بخش حیاتی و حلقه مفقوده کریدور بین‌المللی حمل‌ و نقل شمال به جنوب عنوان و گفت: این خط ریلی نقش بسیار مهم و کلیدی در اتصال ترانزیتی ایران به منطقه قفقاز، روسیه و مناطق اسکاندیناوی و اروپا دارد.

به گفته وی هر هفته بیش از سه کیلومتر از مسیر ریلی رشت - آستارا تملک شده و آزادسازی می‌شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: تاکنون ۷۰ کیلومتر از خط ریلی رشت -آستارا به عنوان حلقه نهایی کریدور بین المللی شمال - جنوب تملک شده است و این عملیات با قدرت همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با تاکید بر اینکه دولت، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با جدیت و حساسیت ویژه ای این طرح را دنبال کرده و اجرایی می‌کند، تصریح کرد: پیش بینی می شود ظرف ۲ تا سه ماه آینده شرکت پیمانکار مورد نظر این پروژه مهم اقتصادی کشور و منطقه را زیر عملیات اجرایی ببرد.

 ذاکری گفت: شرکت پیمانکاری مزبور اکنون در حال نمونه برداری و گمانه زنی ها برای انجام آزمایشات ژئوتکنیکی زمین و نیز بررسی های علمی و فنی زیرسازی خط ریلی است که امیدواریم با اتمام تملک کامل این مسیر، فاز اجرایی آن به زودی و بلافاصله شروع شود.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به کشورهای روسیه و بلاروس، محور اصلی مذاکرات صورت گرفته با مقامات راه آهن این ۲ کشور را تمرکز بر اجرا و اتمام کریدور شمال- جنوب به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های ریلی کشور و منطقه عنوان و اضافه کرد: طرف‌های مقابل نیز به دلیل شرایط جدید منطقه و جنگ اوکراین به شدت علاقمند به بهره برداری از این خط ریلی هستند.

ذاکری ادامه داد: با توجه به شرایط موجود منطقه و حوزه قفقاز، ارتباطات ریلی و باری روسیه و بلاروس جز از طریق کریدور شمال - جنوب ممکن نیست و تنها از این طریق است که آنها می توانند به دریاهای آزاد راه پیدا کنند که با توجه به تهدیدات امنیت دریایی مسیر ایران بهترین و امن ترین مسیر به شمار می‌رود.

وی مذاکرات با طرف‌های روسی برای فعال سازی کریدور شمال جنوب را بسیار مفید و موثر دانست و گفت: حلقه مفقوده این مسیر خط ریلی رشت - آستارا است که باید تلاش شود در سریع ترین زمان ممکن این مسیر به بهره برداری رسیده و از منافع سرشار اقتصادی آن ایران اسلامی استفاده کند.

مدیرعامل راه آهن گفت: مقامات روسی به شدت علاقمند به انتقال بار از طریق ایران به مرز هرات را دارند و طرف های بلاروس نیز مشتاق انتقال محصولات کشاورزی به خصوص غلات به مرز پاکستان هستند که با اتمام خط ریلی رشت - آستارا این امکان محقق می شود.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ارایه راهکارهایی برای افزایش حجم تبادلات باری، تعرفه های مشترک، تخفیف های طرفینی و مذاکره با سایر کشورهای در مسیر کریدور شمال - جنوب را از محورهای مهم مذاکرات خود با مقامات راه آهن ۲ کشور روسیه و بلاروس عنوان کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی