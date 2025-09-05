۸ نکته درباره فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور
به گزارش ایلنا، با ابلاغیه جدید به گمرک فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور مشخص شد.
1- افراد مشمول تبصره 1 ماده 2 این مصوبه به شرح زیر می باشد:
الف ) ایرانیان خارج از کشور دارای تابعیت ایرانی و دارای اقامت خارج از کشور مشمول تعریف ماده 1002 قانون مدنی دارای حداقل سن 18 سال تمام که اقامت آنها تا تاریخ ابلاغ مصوبه 1404/3/21 در خارج از کشور شروع شده باشد. به تشخیص وزارت امور خارجه و حداقل یک روز در سال 1404 اقامت داشته باشد.
ب) مامورین ثابت تمامی دستگاهها در خارج از کشور تا تاریخ 1404/12/29 به تشخیص وزارت امور خارجه
2- افتتاح ثبت سفارش از این محل تا تاریخ 1404/12/29 امکان پذیر است.
3- خودروهای خریداری شده از مصادیق رویه بدون انتقال ارز است. صرفاً ثبت سفارش این افراد به صورت بدون انتقال ارز از محل بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد.
ساز و کار ثبت سفارش خودروهای خریداری شده بعد از تاریخ مصوبه بجز مامورین دولتی از محل حساب ارزی خود و دیگران پس از هماهنگی با بانک مرکزی پیاده سازی خواهد شد.
4- به استناد بند 5 مصوبه1404/2/10 هیات وزیران واردات از محل ارز سپرده خود و دیگران با تایید منشاء ارز توسط شبکه بانکی و واردات از محل ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشمول ضوابط مربوط به سهمیه ارزی نمی شود.
5- فرایند درخواست اشخاص مشمول در سامانه وزارت امور خارجه انجام شده و در زمان ثبت سفارش به صورت سیستمی توسط سامانه جامع تجارت از سامانه وزارت خارجه استعلام می شود.
6- برندها و مدلهای مجاز خودروهای سواری توسط وزارت صمت اعلام شود.
7- ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر تا 5 سال ساخت امکان پذیر می باشد.
8- واردات خودرو توسط افراد مشمول صرفاً یک خودرو می باشد.