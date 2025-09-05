پرداخت هزار میلیارد تومان خسارت افت قیمت خودرو

به گزارش ایلنا، پرویز خوشکلام خسروشاهی رئیس‌کل بیمه مرکزی، از اقدامات یک‌ساله اخیر جهت تحقق شعار دولت مبنی بر افزایش رضایت عمومی و جلب اعتماد مردم به صنعت بیمه خبر داد و اظهار داشت: هدف اصلی ما در این مدت، تمرکز بر رضایتمندی مردم و تقویت اعتماد به صنعت بیمه بوده است. برای این منظور، رویکردهای متعددی را دنبال کردیم.

نظارت هوشمند و پیش‌ هشدار در صنعت بیمه

وی با اشاره به تمرکز بیمه مرکزی بر نظارت هوشمند، تصریح کرد: سیستم پیش‌ هشدار از پاییز امسال با تکمیل و پیاده‌سازی، به‌عنوان نقطه عطفی در صنعت بیمه عملیاتی می‌شود. این سیستم با پایش مستمر شاخص‌ها و متغیرهای کلیدی، مشکلات احتمالی شرکت‌های بیمه را پیش از رسیدن به نقطه هشدار یا بحرانی شناسایی و مدیریت می‌کند.

وی ادامه داد: این اقدام، که از برنامه‌های کلیدی وزیر اقتصاد است، از طریق مانیتورینگ فعالیت شرکت‌های بیمه از بروز مشکلات در ایفای تعهدات آن‌ها جلوگیری می کند.

تقویت نظارت و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران

رئیس‌کل بیمه مرکزی از تقویت نظارت بر شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت: کمیته‌ای جهت بررسی عملکرد کلی شرکت‌ها تشکیل شده که تاکنون عملکرد 21 شرکت را بررسی کرده است.برخی شرکت‌ها به دلیل مغایرت عملکرد با مقررات، به‌ویژه در پرداخت خسارت، تذکر یا اخطار دریافت کردند و صلاحیت 6 نفر از مدیران و کارکنان کلیدی به دلیل تخلفات مکرر تأیید نشد.

وی در ادامه بیان کرد: شرکت‌های بیمه به ارائه گزارش‌های مالی ماهانه برای کنترل توانگری مالی و کفایت سرمایه به هنگام ملزم شدند.

بیمه راننده‌محور و کاهش حق بیمه برای رانندگان کم‌ریسک

خوشکلام خسروشاهی یکی از اقدامات مهم بیمه مرکزی را اجرای طرح بیمه راننده‌محور در بیمه شخص ثالث عنوان کرد و افزود: در این طرح، رانندگان کم‌ریسک که رانندگی کم خطری دارند، حق بیمه کمتری پرداخت می‌کنند، در حالی که رانندگان پرخطر با نمره ریسک بالا، مشمول حق بیمه بیشتری می‌شوند.

میز نوآوری در صنعت بیمه

وی از ایجاد میز نوآوری در پژوهشکده بیمه خبر داد و تشریح کرد: این میز، ایده‌های نوآورانه در صنعت بیمه را دریافت، بررسی و طبقه‌بندی می‌کند.

ایده‌های قابل تجاری‌سازی با همکاری شرکت‌های بیمه به مرحله اجرا می‌رسند و حقوق معنوی ایده‌پردازان محفوظ می‌ماند.

بیمه اتکایی اجباری و پرداخت خسارت افت قیمت خودرو

خوشکلام خسروشاهی به نظام‌مند شدن فعالیت‌های اتکایی و ایجاد کوراینشورنس اتکایی بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت: اتکایی اجباری به‌عنوان لنگر اطمینان صنعت بیمه، با دقت و سرعت بیشتری انجام می‌شود.

وی افزود: از دی‌ماه سال گذشته، طبق مصوبه شورای عالی بیمه، پرداخت خسارت افت قیمت خودرو ناشی از حوادث رانندگی آغاز شده و در چهار ماهه نخست امسال، حدود هزار میلیارد تومان خسارت در این زمینه پرداخت شده است.

اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب‌وکار

رئیس‌کل بیمه مرکزی از تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری قانون بیمه مرکزی خبر داد و گفت: سه سناریوی عدم تغییر، تغییر حداقلی و تغییر حداکثری بررسی شده و تغییر حداکثری با 25 درصد پیشرفت در حال ارزیابی است.

وی همچنین از بازنگری مقررات 55ساله شورای عالی بیمه برای حذف موارد زائد و افزودن موارد مورد نیاز خبر داد و افزود: این اقدامات به بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی عدالت‌محور کمک می‌کند، زیرا صنعت بیمه با مدیریت ریسک، نقش کلیدی در رشد اقتصادی دارد.

نظرسنجی‌های مستمر برای سنجش رضایت عمومی

خوشکلام خسروشاهی با اشاره به نظرسنجی‌های سراسری توسط مؤسسات مستقل افکارسنجی، گفت: نگاه مردم به صنعت بیمه نسبت به سایر بخش‌ها مثبت‌تر است.

اخیراً نظرسنجی‌ درباره بیمه درمان تکمیلی انجام شده که نتایج آن به‌زودی منتشر می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: بیمه مرکزی با جدیت در مسیر افزایش اعتماد عمومی و بهبود خدمات صنعت بیمه گام برمی‌دارد.

