برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی در وزارت اقتصاد کلید خورد

برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی در وزارت اقتصاد کلید خورد
برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی با هدف حمایت از صنایع بزرگ و تأمین سرمایه در گردش آنها در وزارت اقتصاد کلید خورد.

به گزارش ایلنا ، سیدعلی مدنی‌زاده،  وزیر اقتصاد، از آغاز تدوین و اجرای برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: این طرح در ادامه و تکمیل برنامه‌های قبلی بوده و با هدف حمایت از صنایع بزرگ و تأمین سرمایه در گردش آنها اجرا می‌شود.

به گفته وزیر اقتصاد، این اقدام زمینه‌ساز رفع موانع تأمین مالی برای صنایع کوچک و متوسط نیز خواهد بود تا مشکلات تولیدکنندگان در این بخش‌ها کاهش یابد و آثار آن در بازار سرمایه نیز مشهود گردد.

مدنی‌زاده با اشاره به تشکیل جلسات مستمر در خصوص بازار سرمایه در وزارت اقتصاد، تأکید کرد: برنامه‌های جدید برای این بازار در راستای حمایت واقعی و پایدار طراحی شده است، به نحوی که بازار سرمایه بازتاب‌دهنده شرایط واقعی اقتصاد باشد، نه حاصل مداخلات دولتی یا حمایت‌های مقطعی.

وی افزود: با توسعه ابزارهای مالی و تعمیق بازار، تلاش می‌شود بستری امن برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم ایجاد شود تا سرمایه‌ها در خدمت تولید و افزایش درآمد ملی قرار گیرند.

