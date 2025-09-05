برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی در وزارت اقتصاد کلید خورد
برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی با هدف حمایت از صنایع بزرگ و تأمین سرمایه در گردش آنها در وزارت اقتصاد کلید خورد.
به گزارش ایلنا ، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، از آغاز تدوین و اجرای برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: این طرح در ادامه و تکمیل برنامههای قبلی بوده و با هدف حمایت از صنایع بزرگ و تأمین سرمایه در گردش آنها اجرا میشود.
به گفته وزیر اقتصاد، این اقدام زمینهساز رفع موانع تأمین مالی برای صنایع کوچک و متوسط نیز خواهد بود تا مشکلات تولیدکنندگان در این بخشها کاهش یابد و آثار آن در بازار سرمایه نیز مشهود گردد.
مدنیزاده با اشاره به تشکیل جلسات مستمر در خصوص بازار سرمایه در وزارت اقتصاد، تأکید کرد: برنامههای جدید برای این بازار در راستای حمایت واقعی و پایدار طراحی شده است، به نحوی که بازار سرمایه بازتابدهنده شرایط واقعی اقتصاد باشد، نه حاصل مداخلات دولتی یا حمایتهای مقطعی.
وی افزود: با توسعه ابزارهای مالی و تعمیق بازار، تلاش میشود بستری امن برای جذب سرمایههای خرد و کلان مردم ایجاد شود تا سرمایهها در خدمت تولید و افزایش درآمد ملی قرار گیرند.