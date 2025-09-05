اعلام قیمت طلا و سکه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان معامله می‌شود و نرخ هر انس طلا به ۳هزار و ۵۵۸ دلار است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد به ۹۲میلیون و ۱۶۰هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم به ۸۶میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید. نیم سکه ۴۹ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان و ربع سکه هم ۲۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

