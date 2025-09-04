لزوم ایجاد یک داشبورد عمومی و ارائه شفاف وضعیت کیفیت شبکه به مردم

به گزارش ایلنا، امروز جلسه نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونان ستادی برگزار شد.

وزیر ارتباطات در این جلسه با اشاره به اینکه فلسفه وجودی جلسات پنج‌شنبه‌های نظارتی، نقد و ارائه نظر با رویکرد نقادانه است، گفت: اقدامات، تلاش‌ها و فعالیت‌های مجموعه رگولاتوری زمانی مؤثر است که مردم آن را لمس کرده و اثر مثبت آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند. اگر چنین احساسی وجود نداشته باشد، به معنی آن است که در فرایند اقدامات انجام‌شده اشکالی وجود دارد که باید بررسی و بازنگری شود.

اختلال‌های پس از جنگ برطرف شود

وی افزود: در پی جنگ و شرایط پس از آن و همچنین پاره‌ای از اختلال‌ها، کیفیت سرویس‌های تلفن همراه و اینترنت سیار تحت تأثیر قرار گرفته است که باید برای برطرف کردن آن تدابیر لازم انجام شود.

یه گفته وی، در شرایط فعلی، اهمیت توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری بیش از پیش است و باید اجرای آن به‌صورت جدی‌تر پیگیری شود.

هاشمی با تأکید بر پاسخگویی درست و دقیق به شکایات کاربران تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت خوبی برای پاسخگویی رگولاتوری در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است اما این موضوع باید با ایجاد داشبورد عمومی و ارائه وضعیت کیفیت شبکه به‌صورت شفاف تقویت شود تا همه دست‌اندرکاران ارائه سرویس به مردم در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.

وزیر ارتباطات اظهار کرد: با پیشرفت فناوری و تغییرات آن، باید تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت متمرکز انجام شود و در این مسیر از تجربه سایر کشورها نیز استفاده شود.

تشکیل کارگروه ویژه کیفیت شبکه

در ابتدای این جلسه، حمید فتاحی - قائم‌مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - گزارشی از برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اجرا از جمله توسعه فیبر نوری با رویکرد اتصال کاربران، بازآرایی نامبرینگ، ساماندهی کدهای خدماتی، رگولاتوری حوزه IT، تدوین مقررات مرتبط با اپراتورهای هوش مصنوعی و اینترنت اشیا ارائه کرد.

وی همچنین به پیگیری موضوع کیفیت شبکه در قالب برگزاری جلسات منظم «کارگروه ویژه کیفیت شبکه»، احصای چالش‌های این حوزه و برنامه‌ریزی برای رفع آن در قالب اقدامات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی اشاره کرد.

در این جلسه که با هدف ارزیابی دقیق‌تر برنامه‌ها و اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، معاونان ستادی و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات نیز به‌صورت مستند نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کردند و پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد این مجموعه ارائه دادند.

سلسله نشست‌های «پنج‌شنبه‌های نظارتی» به‌صورت مستمر هر هفته برگزار می‌شود و طی آن، عملکرد مجموعه‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور دکتر سید ستار هاشمی و تیم تخصصی او مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد.