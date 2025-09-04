واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴/ ۲۶ برند تاییدیه استاندارد دارند

سید‌ حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در گفت‌وگو با ایلنا و در مورد سیاست این وزارتخانه در رابطه با بازار خودرو، گفت: سیاست اصلی وزارتخانه رقابتی کردن تولید و دیگری رقابتی کردن بازار است.

تامین ۵ درصد از نیاز کشور به خودرو از طریق واردات

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در مورد جزئیات برنامه این وزارتخانه برای رقابتی کردن بازار خودرو، گفت: یکی از راهکارهای رقابتی کردن بازار خودرو، داشتن برنامه برای واردات خودرو است. در همین راستا، برنامه ما این است که حداکثر تا ۱۰ درصد از نیاز کشور را به صورت واردات تامین کنیم.

عاملی افزود: سال گذشته حدود ۵ درصد از نیاز کشور به خودرو را از طریق واردات تامین کردیم. این حجم از واردات در بحث بازار و رفع نیاز و انتظارات مردم تاثیرگذار بود و با وجود نوسانات نرخ ارز تلاش شد که بازار خودرو باثبات بوده و شاهد جهش قیمتی نباشد.

واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته، گفت: برنامه داریم در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ هزار خودرو را وارد کشور کنیم. بخشی از این ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است اجازه ثبت سفارش طی ۱۳ سال گذشته به این خودروها داده نشده بود؛ اما امسال مجوز واردات این خودروها از طریق دولت محترم گرفته شد.

عاملی با بیان اینکه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به درآمدهای دولت کمک می‌کند، گفت: طی سال‌های متمادی که واردات این خودروها ممنوع بود، قیمت آنها در بازار روند غیرمنطقی طی کرده بود. در حال حاضر، که واردات آنها آزاد شده است، قیمت این نوع خودروها در بازار تنظیم خواهد شد.

۶۰ درصد خودروهای وارداتی، خودروهای اقتصادی است

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در مورد جزئیات واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ۱۵۰۰ تا بالای ۳۰۰۰ سی‌سی طی امسال، گفت: حدود ۶۰ درصد این ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو که قرار است امسال وارد شود، خودروهای اقتصادی یعنی خودروهای ۱۵۰۰ سی‌سی است که مورد استفاده طبقات متوسط و پایین جامعه است.

عاملی با بیان اینکه دولت تعرفه واردات این خودروها را در پایین‌ترین میزان یعنی ۲۰ درصد تعیین کرده تا با کمترین قیمت به دست مردم برسد، افزود: ۴۰ درصد مابقی این خودروها در کلاس‌های مختلف ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و ۳۰۰۰ سی‌سی به بالا نیز جزو برنامه واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از طریق سامانه عرضه خودروهای وارداتی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

عرضه ۵ هزار دستگاه خودرو در نخستین دور فروش

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آمار خودروهای وارداتی طی سال ۱۴۰۴ تاکنون، گفت: ۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تاکنون، ثبت سفارش و تامین ارز شده است. بخشی از این ۲۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات و بخشی در حال حمل است و به محض حمل و رسیدن به گمرکات و حل مسائل گمرکی، عرضه خواهد شد.

عاملی با بیان اینکه این ۲۵ هزار دستگاه خودرو در مراحل مختلفی هستند، افزود: عرضه ۵ هزار دستگاه خودرو در دو هفته گذشته که از طریق سایت فروش خودروهای وارداتی انجام شد، بخشی از واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرویی است که طی امسال انجام خواهد شد.

خودروهای وارداتی خدمات پس از فروش دریافت می‌کنند

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد برندهای خودروهای وارداتی به کشور، گفت: ۲۶ برند خودرو از نظر فنی و خدمات پس از فروش مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که تاییدیه استاندارد را دارند. قرار است این ۲۶ برند خودرو از کشورهای اروپایی و آسیایی همانند چین، ژاپن، کره و... وارد شوند.

