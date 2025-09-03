خبرگزاری کار ایران
قیمت‌های قطعی پیش فروش سکه مرکز مبادله اعلام شد/ سکه تمام ۸۳ میلیون و ۲۰۰هزار تومان

کد خبر : 1681755
قیمت انواع سکه طلای مرحله چهارم طرح پیش فروش بانک مرکزی با موعد تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شد؛ این قیمت ها قطعی است.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعلام کرد:

قیمت مقطوع سکه تمام بهار آزادی (امامی) طرح پیش‌فروش بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶، معادل ۸۳۲ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۹۳۲ ریال است.  

سکه نیم‌بهار آزادی (امامی) با سال ضرب ۱۳۸۶ و با موعد تحویل ۳۰ آذرماه ماه ۱۴۰۴ به قیمت مقطوع ۴۴۱ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۴۲۵ ریال به فروش می رسد.  

بانک مرکزی قیمت پیش‌فروش ربع‌سکه طلا را برای سررسید مذکور، ۲۵۷ میلیون و۷۵۸ هزار و  ۶۱۷ ریال  اعلام کرده است.

زمان برگزاری پیش فروش دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ است و زمان واریز وجه از ساعت ۸ روز پنج شنبه مورخ ۱۳ شهریور ماه تا ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه خواهد بود.

انتهای پیام/
