قیمت انواع سکه طلای مرحله چهارم طرح پیش فروش بانک مرکزی با موعد تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شد؛ این قیمت ها قطعی است.

قیمت مقطوع سکه تمام بهار آزادی (امامی) طرح پیش‌فروش بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶، معادل ۸۳۲ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۹۳۲ ریال است.

سکه نیم‌بهار آزادی (امامی) با سال ضرب ۱۳۸۶ و با موعد تحویل ۳۰ آذرماه ماه ۱۴۰۴ به قیمت مقطوع ۴۴۱ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۴۲۵ ریال به فروش می رسد.

بانک مرکزی قیمت پیش‌فروش ربع‌سکه طلا را برای سررسید مذکور، ۲۵۷ میلیون و۷۵۸ هزار و ۶۱۷ ریال اعلام کرده است.

زمان برگزاری پیش فروش دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ است و زمان واریز وجه از ساعت ۸ روز پنج شنبه مورخ ۱۳ شهریور ماه تا ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه خواهد بود.