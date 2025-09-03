خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت سفارش واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از سر گرفته می‌شود/ ابلاغ تعرفه ۲۰ درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک

ثبت سفارش واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از سر گرفته می‌شود/ ابلاغ تعرفه ۲۰ درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک
کد خبر : 1681631
لینک کوتاه کپی شد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت ایجاد ثبات در بازار خودرو با واردات بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری به کشور با وجود نوسانات ارزی را که رشد ۴۳۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته از سیاست‌های موفق وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، سید‌حامد عاملی تداوم روند رشد واردات خودرو در سال جاری با ۲۵ درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال قبل را زمینه‌ساز ورود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به کشور اعلام کرد و گفت: ثبت سفارش واردات تا سقف صدور هزار دستگاه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ابلاغ تعرفه واردات خودرو به گمرک، افزود: با اعمال تعرفه ۲۰ درصدی برای خودروهای اقتصادی، شرایط ثبات قیمت و تنظیم بازار برای مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود.

عاملی، شکسته شدن انحصار ۱۳ ساله خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را گامی دیگر در جهت تعدیل قیمت بازار محصولات خودرویی کشور دانست و گفت: امسال برای اولین بار پس از ۱۳ سال خودروهای با حجم موتور بالا وارد کشور می‌شود که می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت این رده از محصولات در بازار داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که توجه به حقوق عامه، برای برخورداری مردم از خودرو با کیفیت و قیمت مناسب؛ رویکرد محوری وزارت صمت است، تصریح کرد: برای اولین بار ستاد ارتقای کیفی خودروهای ساخت داخل هم فعال شده تا با تعیین شاخص‌های کیفی، ارزیابی و اعلام آن به مردم، مسیر مردمی‌سازی نظارت بر خودروها فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی