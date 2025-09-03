از توسعه منابع انسانی تا رکوردشکنی مالی و پایان موفق اورهال

به گزارش ایلنا، پتروشیمی تبریز در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ با ثبت دستاوردهای ارزشمند در حوزه‌های منابع انسانی، توسعه پروژه‌ها، همکاری‌های ملی و بانکی، ارتقای جایگاه علمی و فناورانه، مدیریت ایمنی و عملیات تعمیرات اساسی، توانست جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پیشگامان صنعت پتروشیمی ایران بیش از پیش تثبیت کند. از رشد چشمگیر آموزش‌ها و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای پرسنلی گرفته تا نصب تجهیزات کلیدی، حضور در رویدادهای علمی، حمایت‌های ملی و استانی، رکوردشکنی در سودآوری و پایان موفق اورهال، کارنامه‌ای درخشان برای این مجتمع در ماه‌های ابتدایی سال رقم خورد.

رشد چشمگیر آموزش و تحولات منابع انسانی در پتروشیمی تبریز

۱۴۰۴/۰۱/۲۵

به مناسبت روز منابع انسانی، مهندس حنیفی، مدیر منابع انسانی پتروشیمی تبریز، در گفت‌وگویی به تشریح اقدامات این واحد پرداخت. وی با اشاره به پیگیری مجوز جذب نیرو و اولویت استخدام در بخش‌های بهره‌برداری و تعمیرات، بر تعهد و تخصص نیروهای جدید تأکید کرد. او اجرای نظام‌مند فرآیند جانشین‌پروری بر اساس مدل AHP، ارائه تسهیلات متنوع شامل وام‌های بانکی، پاداش‌ها و حمایت‌های خاص، و نیز تحول دیجیتال در فرایندهای پرسنلی را از دستاوردهای مهم دانست. همچنین از رشد چشمگیر آموزش‌ها خبر داد؛ به‌گونه‌ای که ساعات آموزشی از ۱۶ هزار نفر ساعت در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۲ هزار نفر ساعت در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. حنیفی در پایان با قدردانی از همکاران، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری شاهد موفقیت‌های روزافزون این مجموعه باشیم.

نصب موفق تجهیزات کلیدی در پروژه پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی تبریز

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

عملیات نصب موفق وسل V-131 به وزن ۶۱ تن، طول ۱۹ متر و قطر ۴.۴ متر به‌عنوان یکی از تجهیزات حیاتی پروژه پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی تبریز انجام شد. این تجهیز با نقش کلیدی در جمع‌آوری و انتقال اسلاری خروجی از راکتورها به سانتریفیوژها، گامی مهم در پیشرفت پروژه محسوب می‌شود. اجرای این پروژه با فناوری‌های روز دنیا و تجهیزات بومی، ظرفیت تولید پلی‌اتیلن سنگین کشور را افزایش داده و نقش مهمی در خودکفایی، توسعه صنایع پتروشیمی و تقویت زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی ایفا خواهد کرد.

جلسه تخصصی به‌روزرسانی وبسایت پتروشیمی تبریز با محوریت بازرگانی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صبح امروز جلسه‌ای تخصصی با حضور مدیر بازرگانی، روسای زیرمجموعه‌ها و نمایندگان واحدهای روابط عمومی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پتروشیمی تبریز برگزار شد تا راهکارهای ارتقای فنی، محتوایی و بصری وبسایت شرکت، به‌ویژه در بخش‌های فروش و تأمین‌کنندگان، بررسی شود. در این نشست بر نقش محوری وبسایت به‌عنوان پنجره ارتباطی با مشتریان، ذینفعان و تأمین‌کنندگان تأکید شد و به‌روزرسانی مستمر آن به‌عنوان عاملی برای ارتقای اعتبار سازمانی، تحول دیجیتال و جلب رضایت مخاطبان مورد توجه قرار گرفت.

تقویت همکاری‌های مالی پتروشیمی تبریز و بانک ملت

۱۴۰۴/۰۲/۰۲

در دیداری رسمی میان دکتر سیدنوراله میراشرفی، مدیرعامل پتروشیمی تبریز، و دکتر فرشید فرخ‌نژاد، مدیرعامل بانک ملت، راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای این مجتمع از جمله واحد پلی‌اتیلن سنگین، طرح پساب شهری و پروژه EBSM مورد بررسی قرار گرفت. میراشرفی با تأکید بر ضرورت حمایت نظام بانکی، اجرای این طرح‌ها را عاملی مهم در افزایش ظرفیت تولید، ارتقای سهم ایران در بازارهای بین‌المللی و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی دانست. در مقابل، مدیرعامل بانک ملت ضمن اعلام آمادگی برای حمایت مالی از پروژه‌های کلیدی، بر نقش این طرح‌ها در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد. این نشست با حضور معاونان مالی و اقتصادی دو طرف، به بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک انجامید.

حضور فعال پتروشیمی تبریز در دهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی

۱۴۰۴/۰۲/۰۲

در دهمین دوره کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی (ICTEM2025) که در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز برگزار شد، مجتمع پتروشیمی تبریز با حمایت مدیرعامل شرکت حضوری فعال داشت. مهندس اهرابی، رئیس مدیریت انرژی این مجتمع، در مراسم افتتاحیه به دستاوردهای شاخص در بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و اعلام داشت که شاخص‌های مصرف انرژی مجتمع مطابق معیارهای سازمان ملی استاندارد بوده و تاکنون گواهینامه‌ها و جوایز معتبر ملی و بین‌المللی متعددی کسب شده است. دبیر کنفرانس نیز حضور این شرکت را در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه ارزشمند دانست. پتروشیمی تبریز با رویکرد علمی، همچنان بر توسعه پایدار، بهره‌وری انرژی و تعامل اثربخش با جامعه دانشگاهی تأکید دارد.

تقدیر عضو هیئت رئیسه مجلس از اقدامات جهادی پتروشیمی تبریز در مقابله با تحریم‌ها

۱۴۰۴/۰۲/۰۴

دکتر روح‌اله متفکرآزاد، عضو هیئت رئیسه و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از پتروشیمی تبریز، اقدامات این شرکت را در شکستن تحریم‌ها و رفع گلوگاه‌های تولید «ارزشمند و جهادی» توصیف و آن را الگویی برای سایر صنایع دانست. وی پس از نشست با دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل شرکت، و دریافت گزارشی از پروژه‌های توسعه‌ای و چالش‌های تأمین خوراک، از واحدهای مختلف و به‌ویژه پروژه ۳۱۰ هزار تنی پلی‌اتیلن سنگین بازدید کرد. متفکرآزاد با تأکید بر نقش راهبردی پتروشیمی تبریز در توسعه ملی و مقابله با تحریم‌ها، حمایت کامل مجلس از رفع موانع تولید، افزایش بهره‌وری انرژی و تقویت تعامل نهادها برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی را اعلام کرد.

گزارش از اورهال سال ۱۴۰۴ پتروشیمی تبریز

۱۴۰۴/۰۲/۲۷

در اوایل خردادماه ۱۴۰۴، عملیات تعمیرات اساسی (اورهال) مجتمع پتروشیمی تبریز طبق برنامه‌ریزی‌های از پیش اعلام‌شده توسط دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل شرکت، آغاز شد و طی ۳۸ روز با موفقیت به انجام رسید. این پروژه گسترده که بیش از ۳۷۰ هزار نفرساعت کار در بر داشت، با هدف افزایش پایداری تولید، ارتقای سطح ایمنی و آماده‌سازی برای جهش‌های صادراتی آینده اجرا گردید. اقدامات مقدماتی از هفته‌های قبل آغاز شده بود و شامل تعمیر سیستم احیای کاتالیست در واحد اتیل‌بنزن، بازرسی سیستم Spent Caustic در واحد الفین، تعمیر کوره بازیافت و نصب داربست در واحدهای عملیاتی بود. اورهال ۱۴۰۴ نه تنها به‌عنوان یک الزام فنی بلکه به‌عنوان فرصتی برای نوسازی زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی تجهیزات و افزایش بهره‌وری عملیاتی تلقی شد. پتروشیمی تبریز با ظرفیت تولید سالانه ۸۷۰ هزار تن محصولات پلیمری و شیمیایی، در این دوره توانست با موفقیت عملیات اورهال را پشت سر بگذارد و گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و تثبیت جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی شمال‌غرب کشور بردارد.

دکتر سید نوراله میر اشرفی؛ پدیده صنعت پتروشیمی ایران شد

۱۴۰۴/۰۳/۱۱

در هفتمین دوره انتخاب مردان سال صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش که ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد، دکتر سید نوراله میر اشرفی، مدیرعامل پتروشیمی تبریز، عنوان «پدیده صنعت پتروشیمی ایران» را به دست آورد. وی برای دومین سال متوالی به‌دلیل مدیریت خلاقانه، رشد چشمگیر فروش و صادرات، ارتقای بهره‌وری انرژی، بهره‌گیری از توان دانش‌بنیان‌ها و تسریع پروژه‌های راهبردی همچون استفاده از پساب شهری و پیشرفت ۷۰ درصدی واحد ۳۱۰ هزار تنی پلی‌اتیلن سنگین، مورد تقدیر قرار گرفت. این افتخار جایگاه پتروشیمی تبریز را به‌عنوان یکی از نمادهای پیشرفت و نوآوری صنعت تثبیت کرد.

درخشش مالی بی‌سابقه پتروشیمی تبریز

۱۴۰۴/۰۴/۲۳

مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی تبریز ۲۲ تیر ۱۴۰۴ با حضور سهامداران برگزار شد و عملکرد درخشان سال مالی ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این شرکت با رشد ۴۲ درصدی فروش، افزایش ۹ درصدی صادرات وزنی و ۱۵ درصدی صادرات ارزی، و جهش سه‌برابری سود خالص، رکوردی تاریخی در سودآوری ثبت کرد که منجر به توزیع ۴۰ درصد سود میان سهامداران شد. اقدامات شاخص شامل کاهش ۲۳ درصدی مصرف انرژی و ۱۸ درصدی مصرف آب، تولید محصولات جدید مانند ABS رنگی و C5+، ساخت ۱۸۷۹ قطعه صنعتی و پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه ۳۱۰ هزار تنی پلی‌اتیلن سنگین بود. همچنین نهایی‌شدن پذیرش سهام در بورس و دریافت مجوز تولید محصولات جدید اعلام شد. سهامداران با تقدیر از مدیریت، بر تداوم روند سودآوری، تسریع در پروژه‌های توسعه‌ای و مدیریت بهینه ریسک‌ها تأکید کردند و پتروشیمی تبریز را الگویی در مسیر توسعه پایدار و حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی دانستند.

پایان موفق اورهال ۱۴۰۴ پتروشیمی تبریز

۱۴۰۴/۰۵/۰۴

تعمیرات اساسی پتروشیمی تبریز در دو فاز طی خرداد و تیر ۱۴۰۴ با موفقیت و بدون حادثه ناتوان‌کننده به پایان رسید. در فاز نخست، واحدهای حیاتی همچون الفین، پلی‌اتیلن، بنزن پیرولیز و بوتادین و در فاز دوم واحدهای پلیمری GPPS، HIPS، EPS و نیز واحدهای اتیل‌بنزن و استایرن مونومر تحت تعمیرات قرار گرفتند. این عملیات علاوه بر بازسازی تجهیزات حساس، شامل پروژه‌های مهمی مانند به‌روزرسانی سیستم‌های کنترلی، انشعاب‌گیری خطوط فرآیندی و تعمیر کوره زباله‌سوز بود. پایان موفق اورهال در ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴، نقطه عطفی در ارتقای ایمنی، بهره‌وری و کیفیت محصولات پتروشیمی تبریز و گامی مؤثر در تثبیت جایگاه ملی و بین‌المللی آن محسوب می‌شود.



بررسی کلی عملکرد پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ پتروشیمی تبریز

پتروشیمی تبریز در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، تصویری روشن از جهش‌های عملیاتی، مالی و راهبردی خود ارائه داد. این مجتمع با تمرکز بر توسعه منابع انسانی و رشد چشمگیر آموزش‌ها، نصب موفق تجهیزات کلیدی پروژه پلی‌اتیلن سنگین، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و ارتباط با مشتریان از طریق وبسایت و توسعه همکاری‌های مالی با بانک ملت، مسیر خود را برای آینده‌ای پایدار هموار ساخت. حضور فعال در کنفرانس بین‌المللی انرژی و تقدیر مجلس شورای اسلامی از اقدامات جهادی این شرکت، جایگاه ملی و بین‌المللی آن را تثبیت کرد.

اجرای موفق اورهال ۱۴۰۴ در دو فاز و با بیش از ۳۷۰ هزار نفرساعت کار، نشان داد که این شرکت ایمنی، پایداری و ارتقای بهره‌وری را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است. کسب عنوان «پدیده صنعت پتروشیمی ایران» توسط دکتر سید نوراله میر اشرفی و درخشش بی‌سابقه در مجمع عمومی سالیانه با رشد سه‌برابری سود خالص و رکوردشکنی صادراتی، نقطه اوج عملکرد این دوره بود.

این کارنامه پنج‌ماهه نشان می‌دهد که پتروشیمی تبریز با مدیریت راهبردی، تکیه بر توان داخلی، تعامل سازنده با نهادهای ملی و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، نه‌تنها توانسته است از تحریم‌ها و محدودیت‌ها عبور کند، بلکه به الگویی موفق در مسیر توسعه پایدار، خودکفایی و رقابت‌پذیری بین‌المللی تبدیل شده است.

