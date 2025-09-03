ثبت بیش از ۵۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان کشور

به گزارش ایلنا، براساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، در راستای ماموریت این معاونت جهت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های بخش مسکن، ارتقاء، تکمیل و توسعه سامانه املاک و اسکان در دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته است.

مطابق با مفاد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به موجب تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر و در راستای شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد. در اجرای این ماده قانونی، سامانه املاک و اسکان در سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی و اطلاعات مورد نیاز آن به تدریج در دولت چهاردهم تکمیل شد. به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۵۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه مذکور ثبت و خدمات حدود ۱۰ دستگاه خدمت رسان منوط به استعلام از سامانه مذکور شده است.

اتصال بیش از ۷۷میلیون کدپستی به سامانه املاک و اسکان

با تکمیل ۹۰ درصدی اطلاعات مربوط به «تعداد کل شماره‌های ملی دارای اقامتگاه مشخص»، هم‌اکنون بیش از ۷۷ میلیون کدملی به کدپستی متصل شده است. همچنین، سرپرستان بیش از ۲۰ میلیون خانوار، به این سامانه مراجعه کرده‌اند و این شاخص نیز نسبت به ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۳، بیش از ۸۱ درصد رشد داشته است.

در حال حاضر، ارائه خدمات در تعداد هفت دستگاه اجرایی و خدمات رسان مهم و کلیدی کشور منوط به ثبت‌نام اشخاص و ثبت اطلاعات هویتی و سکونتی آن‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. این دستگاه‌ها شامل وزارت راه و شهرسازی، شرکت ملی پالایش‌وپخش، وزارت آموزش‌وپرورش، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) هستند. ارتقاء، توسعه و تکمیل اقلام اطلاعاتی سامانه مذکور علاوه بر اجرای مفاد قانون، می‌تواند تاثیر بسزایی در ارائه گزارشات تحلیلی و کارشناسی و نیز اتخاذ تصمیمات سیاسی حوزه مسکن داشته باشد.

رشد اتصال خدمات دستگاه‌ها به سامانه

رشد اتصال خدمات دستگاه‌ها به استعلام اقامت اصلی از سامانه املاک و اسکان از ۲ خدمت از جمله خدمات آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرسازی به ۱۰ خدمت از جمله گواهینامه رانندگی فراجا، بیمه مرکزی، صدور و تعویض دسته چک بانکی، اتصال به درگاه پنجره ملی دولت هوشمند و ....یکی از دستاوردهای مهم یکسال اخیر در راستای تکمیل این سامانه است.

افزایش سه برابری خوداظهاری خانوارها در ماه

همچنین افزایش تعداد خوداظهاری‌های اقامت اصلی در سامانه از ۴۱۲ هزار به ۱.۵ میلیون در ماه و افزایش خوداظهاری ازحدود ۷ میلیون به بیش از۱۷ میلیون سرپرست خانوار (بالغ بر ۴۰ میلیون نفر) در ۱۰ ماهه گذشته از دیگر دستاوردهای دولت چهاردهم در ارتقای این سامانه است. به گونه‌ای که در حال حاضر میانگین خوداظهاری‌های روزانه به بیش از ۸۰ هزار خوداظهاری (۵ برابر بیشتر از ۶ ماه گذشته) افزایش یافته است.

شناسایی بیش از ۱۷ میلیون مالکیت در ۱۰ ماه اخیر

در این زمینه می‌توان از افزایش شناسایی مالکیت از ۱۵ میلیون به بیش از ۱۷ میلیون مالکیت در ۱۰ ماه اخیر و همچنین افزایش دریافت اطلاعات پایان کار و پروانه ساختمانی از شهرداری‌های کلانشهرها از ۵۰۰ هزار به بیش از ۲ میلیون مورد اشاره کرد.

همچنین امکان دریافت مستمر اطلاعات املاک مسکونی، مالکان و مستأجران از سامانه کدرهگیری املاک و مستغلات (خودنویس)، در این سامانه فراهم شده است.