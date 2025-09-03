خبرگزاری کار ایران
وزیر صمت مطرح کرد؛

حامل‌های انرژی و ناترازی دو معضل پیش‌روی توسعه صنایع کشور

کد خبر : 1681519
وزیر صنعت، معدن و تجارت، بازنگری در قیمتِ مولفه‌های موثر بر مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی را عامل تحرک تولید کشور و گردش روان‌تر چرخ صنایع کوچک و متوسط دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از  وزارت صمت، سید‌محمد اتابک، وزیر صمت در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بازنگری در قیمت نهاده‌های تولید تاکید کرد و گفت: امروز، مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی با محدودیت مواجه است و بنگاه‌های کوچک و متوسط برای افزایش تاب‌آوری و سود نیازمند حمایت هستند.

وی شکل‌گیری انتظارات تورمی را باعث کاهش تقاضا در بازار خواند و تصریح کرد: کاهش تقاضا عامل رکود در بازار و در تضاد با تولید است و بایست نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی سازو کار رفع موانع و حمایت از تولید را مورد بررسی قرار دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ارزش بازار سرمایه و کمبود نقدینگی صنایع تاکید کرد: این مشکلات در کنار کاهش مزیت رقابتی، تولید را با چالش جدی مواجه ساخته و در حال حاضر، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و ناترازی دو معضل پیش‌روی توسعه صنایع کشور است.

اتابک بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و سیاست‌های تشویقی تاکید کرد و گفت: با تعدیل مالیات، حمایت‌های اصولی و مناسب‌سازی نرخ حامل‌های انرژی برای صنایع، می‌توان از بار مشکلات تولید کاست.

انتهای پیام/
