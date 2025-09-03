به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن عباس زاده در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه علیرغم جنگ ۱۲ روزه و اعمال توقف چند روزه در برخی واحدها وضعیت تولید کاهش زیادی نداشته است، اظهار داشت؛ تا مرداد ماه ۳۲ میلیون تن تولید و ۱۳ میلیون تن صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار داشتیم.

وی افزود: همچنین ۷ میلیون تن محصول به بازار داخل فروخته شد که ۴ میلیارد دلار ارزش داشته است.

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: ابتدای دولت کشتی ها به دموراژ می خوردند که اقدامات خوبی برای رفع آن در دستور کار قرار گرفت، از جمله چند اسکله به بهره برداری رسید و برخی خطوط وصل شدند و اکنون دموراژ کاهش یافته است.

وی با اشاره به طرح های توسعه ای تصریح کرد: امسال ۱۵ طرح پتروشیمی، ۴ طرح تامین خوراک، ۳ طرح سرویس جانبی و ۴ طرح زیرساختی داریم که از این تعداد ۶ طرح به بهره برداری رسیده است.

عباس زاده تاکید کرد؛ ۹.۸ میلیون تن طرح قابل بهره برداری داریم که ۶ میلیارد دلار جمع سرمایه گذاری این طرح ها است.

وی درباره فازهای در دست افتتاح گفت؛ فاز نخست جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون که در مجموع ۲.۷ میلیون مترمکعب گاز مشعل جمع‌آوری و به خوراک پتروشیمی افزوده شده است. طرح‌های آپادانا خلیج فارس، پتروانتخاب، دالاهو و پتروشیمی ارغوان گستر ایلام نیز تولید دارند و آماده افتتاح رسمی هستند.

وی مجموع سرمایه‌گذاری طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده برای افتتاح در سال ۱۴۰۴ را ۶ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها در مجموع حدود ۹.۸ میلیون تن به ظرفیت صنعت پتروشیمی اضافه می‌شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به چالش‌های صنعت پتروشیمی اظهار کرد: با وجود اینکه ظرفیت اسمی این صنعت به نزدیک ۱۰۰ میلیون تن رسیده، حدود ۲۲ درصد از این ظرفیت بلااستفاده باقی مانده و مهم‌ترین مشکل، کمبود خوراک است. به همین دلیل کارگروهی اجرایی برای بررسی مسائل مربوط به تأمین خوراک تشکیل شده و راهکارهای رفع این چالش‌ها بررسی شده است.

عباس‌زاده با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه شرکت‌های بزرگ پتروشیمی به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی حرکت می‌کنند، تصریح کرد: بر اساس فرمایش‌های مقام معظم رهبری، فرآیند صدور مجوز به‌روزرسانی شده و مدت زمان آن از سه تا چهار سال به ۶ ماه کاهش یافته است، همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال انجام مراحل نهایی امضای قراردادها است.

وی استفاده از گازهای مشعل را از راهکارهای صنعت پتروشیمی برای تأمین خوراک در سال جاری دانست و تأکید کرد: در مناطق نفت‌خیز بسیاری از مشعل‌ها به سمت خاموشی است و امیدواریم دیگر طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل نیز با شتاب انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسعه سبد بازار را یکی دیگر از اقدام‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طول یک سال گذشته دانست و گفت: در این زمینه اقدام‌های خوبی به‌ویژه در حوزه آفریقا انجام شده است. در اجلاس ایران و آفریقا که با حضور معاون اول رئِیس‌جمهوری برگزار شد مطالعات صنعت پتروشیمی در خصوص کشورهای هدفی مثل هند انجام شد تا راهکارهایی برای توسعه بازار و توسعه سبد مشتریان انجام شود.

عباس‌زاده درباره بازنگری طرح‌های پتروشیمی بیان کرد: ۱۱ موافقت اصولی طرح‌هایی که تکمیل نشده‌ و غیرفعال مانده‌اند تمدید نشد که از محل آن ۱۴ میلیون مترمکعب خوراک گاز آزاد و با اصلاحی که انجام شد در زنجیره ارزش قرار گرفت.

وی با اشاره به بهینه‌سازی مصرف گاز و با بیان اینکه در کشور حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب منابع گازی مصرف می‌شود، تصریح کرد: از این مقدار، ۴۷ تا ۴۸ درصد در بخش خانگی و ۲۴ درصد در نیروگاه‌ها به برق تبدیل می‌شود که مجموعاً حدود ۸۰ درصد را شامل می‌شود. در مقابل خوراک پتروشیمی‌ها تنها حدود ۴.۵ درصد است که با چالش‌هایی نیز مواجه است، بنابراین برای بهینه‌سازی مصرف سوخت، راهکارهایی از جمله تعویض بخاری‌ها در مصارف خانگی و اجرای طرح کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و برق برای ۱۴۰ هزار مشترک در پنج استان سردسیر به اجرا درآمد که نتایج مثبتی از جمله استمرار تولید در شرکت‌های پتروشیمی به همراه داشته است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه اقدام‌های مناسبی در صنعت پتروشیمی انجام شد، اظهار کرد: در این دوره، دستورعمل تولید و استمرار تولید در شرایط بحران در سه رنگ زرد، نارنجی و قرمز همسو با راهبردهای آن شرایط تدوین شد. افزون بر این، این تجربه سبب شد که برای تک‌تک شرکت‌ها دستورعمل‌های جداگانه تدوین شود تا در شرایط بحران اقدام‌های مقتضی انجام شود.

عباس‌زاده با تأکید بر اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام‌های پیشگیرانه‌ای در حوزه محیط زیست در جنگل‌های حرا برای جلوگیری از تخریب سواحل انجام داده است، بیان کرد: در مجمع عمومی سازمان ملل از سه سال قبل آیین‌نامه‌ای برای مقابله با آلودگی زیست محیطی تدوین شد، از این رو همایش «بحران آلودگی پلاستیک، چالش‌ها و فرصت‌های نوین» از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شنبه آینده (۱۵ شهریور) با حضور خانم شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می‌شود.

وی درباره برگزاری نوزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست گفت: این نمایشگاه بستری برای تعامل صنایع پایین‌دستی پلیمری با شرکت‌های پتروشیمی و جامعه خریداران است. حدود ۷۵۰ شرکت داخلی و ۶۷ شرکت خارجی در این دوره حضور دارند که از بین این شرکت‌های خارجی ۴۹ شرکت به‌صورت مستقیم از دو کشور چین و هند و ۱۸ شرکت به صورت نمایندگی از کشورهای کره‌جنوبی، آلمان، اتریش، ایتالیا، ترکیه، چین و هند هستند. همچنین در حدود ۲۰۰ نفر از گروه‌های تجاری از حدود ۱۸ کشور در نشست‌های B2B حضور دارند.

دیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینه دلایل عدم حضور برخی شرکت‌های خارجی در نوزدهمین نمایشگاه ایران پلاست تصریح کرد: شرکت‌های خارجی که در پیش‌ثبت‌نام این دوره از نمایشگاه ثبت‌نام کرده‌ بودند پس از اینکه ایران در شرایط جنگ قرار گرفت، از ثبت‌نام نهایی انصراف دادند و با توجه به اینکه زمان تأیید نهایی ثبت‌نام پس از پایان جنگ به اتمام رسیده بود، دیگر قادر به شرکت در این دوره نشدند.

عباس‌زاده با اشاره به احداث نیروگاه‌ها از سوی صنایع پتروشیمی برای پایداری شبکه برق، بیان کرد: برخی از شرکت‌های پتروشیمی به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق ورود کرده‌اند؛ برای نمونه، پروژه متانول کاوه در این زمینه در منطقه دیر و ساوه به بهره‌برداری رسیده است و بخشی از برق مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند. افزون بر این، نیروگاه بادی برای حدود ۶۰۰ مگاوات برق در سیستان و بلوچستان در حال نصب دارد که این نیروگاه یک مزیتی نسبت به نیروگاه خورشیدی دارد که در شب نیز قادر به تولید برق است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر توسعه میادین ازسوی شرکت‌های پتروشیمی برای تأمین خوراک بیان کرد: حضور پتروشیمی باختر و هلدینگ پتروفرهنگ در توسعه میادین بالادستی با ظرفیت ۳۵ میلیون مترمکعب گاز نهایی شده است. تقریبا کار مهندسی این طرح آغاز شده و به‌عنوان یک طرح پیشرو به حساب می‌آید. همچنین پتروشیمی متانول کاوه و گروه انرژی پاسارگاد نیز در حال مطالعه برای حضور در طرح توسعه میادین هستند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره رگولاتوری در صنعت پتروشیمی با تأکید بر اینکه تنظیم‌گری بخشی تا پایان برنامه هفتم تکلیف شده است، گفت: سه رگولاتور را باید شورای رقابت تا پایان برنامه هفتم به دولت ارائه کند که شورای رقابت هنوز برای صنعت پتروشیمی اقدامی نکرده است. افزون بر این، اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال بررسی در کمیسیون مشترک انرژی و صنایع مجلس است که امیدوارم با تصویب این اساسنامه بتوان گامی در زمینه تنظیم‌گری برداریم.

عباس‌زاده درباره بازنشستگی چند نفر از مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: رویکرد وزیر نفت استفاده از نیروهای جوان است و در ساختار بدنه با تمدیدها موافق نیست. از این رو، اقدام به جانشین‌پروری کردیم و با مکاتباتی که انجام شده باید یکسال قبل از بازنشستگی مدیر جدید مشخص و ۶ ماه قبل از اتمام کار واگذاری مسئولیت‌ها به مدیر جدید انجام شود.

وی به پرسشی درباره افزایش ظرفیت تولید اتیلن تا پایان سال با بهره‌برداری از طرح‌های جدید و چالش‌های آن گفت: راهبرد مناسبی در این زمینه در سال‌های گذشته انجام نشده است. اما با وجود افتتاح چند طرح تولید اتیلن تا پایان امسال، برنامه‌ریزی شده تا ضمن استفاده از اتیلن تولیدی در واحدهای جدید کشور، طرح‌های پایین‌دست آنها با فاصله کم تکمیل و بهره‌برداری شوند تا مصرف اتیلن در کشور به‌درستی مدیریت شود. افزون بر این، در این دولت اتیلن مازاد در کشور سوزانده نشده و اتیلن تولیدی پتروشیمی گچساران به هر نحو استفاده شده است.

