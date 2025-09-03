اختصاص ۱۵۰۰ هکتار از اراضی ملی استان تهران برای احداث نیروگاه خورشیدی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از اختصاص یکهزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی برای احداث نیروگاههای خورشیدی خبر داد و گفت: این اقدام گامی کمسابقه در مسیر کاهش قطعی برق، تأمین پایداری انرژی بخش کشاورزی و شتاببخشی به تولید است.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، جبرئیل برادری در جریان پانزدهمین سفر شهرستانی استاندار تهران به پیشوا در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در استان تهران توسعهای جز در صنایع کمآببر نخواهیم داشت و این رویکرد برای جبران ناترازیها و افزایش بهرهوری در واحد سطح اتخاذ شده است.
وی افزود: محدودیت منابع پایه استان ایجاب میکند که تمرکز سرمایهگذاری و حمایتها بر بخشهایی مانند کشتهای گلخانهای و صنایع تبدیلی و تکمیلی باشد تا علاوه بر کاهش ضایعات کشاورزی، ارزش افزوده بالاتر، اشتغال پایدار و ارزآوری برای استان ایجاد شود.
برادری با بیان این که ناترازی انرژی بهویژه در بخش برق چاههای کشاورزی چالشزا شده است، خاطرنشان کرد: افزایش ساعات قطعی برق چاهها که گاهی به هفت ساعت میرسد، موجب کاهش تولید و نوسان در تأمین امنیت غذایی استان میشود.
وی ادامه داد: تفاهمنامهای با بانک کشاورزی منعقد شده و کشاورزان شناسایی و مشکلاتشان بررسی شده است. بر اساس این برنامه، در مدت پنج سال همه چاههای کشاورزی استان به نیروگاه خورشیدی مجهز میشوند تا در زمان قطعی برق بتوان از این پنلها بهرهبرداری کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران یادآور شد: در سال نخست اجرای طرح، تجهیز ۲۰۰ حلقه چاه پیشبینی شده و تاکنون پنج تا شش حلقه چاه در منطقه پیشوا معرفی و مراحل اداری تجهیز آنها آغاز شده است.
وی سهم مصرف برق بخش کشاورزی را حداکثر ۱۰ درصد اعلام کرد و افزود: بیش از ۸۵ درصد اراضی قابل تجهیز استان هماکنون به سامانههای نوین آبیاری مجهز شدهاند تا با وجود محدودیت آب، بهرهوری افزایش یابد.
برادری یادآور شد: واحدهای دامداری استان نیز به مولدهای انرژی و ژنراتور مجهز شدهاند تا در مواقع قطعی برق، روند تولید بدون وقفه ادامه پیدا کند.