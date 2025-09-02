رشد 45 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در 5 ماهه نخست 1404

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا با اشاره به آمار کلی پرداخت‌ها، گفت: در پنج ماه نخست سال جاری، با اتکا به تلاش مستمر همکاران و اجرای راهکارهای تسهیل‌گر اعتباری، در مجموع 714 هزار و 305 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان و فعالان بخش کشاورزی پرداخت شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجه 45 درصدی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه این مبلغ در قالب 206 هزار و 524 فقره تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است، افزود: تعداد پرونده‌های پرداختی نیز نسبت به پنج ماهه ابتدایی سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.

مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: افزایش هم‌زمان در مبلغ و تعداد تسهیلات، نشانگر بهبود سرعت و گستردگی پوشش خدمات اعتباری بانک و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان است.

متقی‌نیا در خصوص ترکیب این تسهیلات گفت: از کل مبلغ پرداختی، 430 هزار میلیارد ریال به‌صورت تسهیلات جاری برای تأمین نیازهای کوتاه‌مدت تولیدکنندگان نظیر خرید نهاده و سرمایه در گردش، و 284 هزار میلیارد ریال در سرفصل تسهیلات سرمایه‌ای برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و بلندمدت در زنجیره تأمین کشاورزی اختصاص یافته است.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی بانک، به عملکرد این بانک در حوزه قرض‌الحسنه اشاره کرد و ادامه داد: تا پایان مردادماه، بانک کشاورزی 115 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب تسهیلات طرح احسان، ازدواج و فرزندآوری و اشتغالزایی نهادهای حمایتی پرداخت کرده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی تأکید کرد: توجه به این تسهیلات برای ما اولویت راهبردی دارد، چرا که این ابزار، نقش کلیدی در توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از سیاست‌های فرزندآوری ایفا می‌کند.

متقی‌نیا با بیان اینکه مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 53 درصد افزایش یافته است، گفت: 69 هزار نفر از هموطنان عزیز در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک توانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند، که این آمار نشان از اثربخشی سیاست‌های این بانک در دسترسی آسان‌تر گروه‌های هدف به منابع خرد دارد.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به استفاده گسترده از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی گفت: در همین بازه زمانی، حدود 600 هزار میلیارد ریال نیز در قالب سایر عقود اسلامی غیر از قرض‌الحسنه، از جمله عقود مشارکتی و مرابحه، به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده و این بخش از تسهیلات نیز از نظر مبلغ، 44 درصد و از نظر تعداد 27 درصد رشد داشته است که مؤید استقبال تولیدکنندگان از راهکارهای تأمین مالی متنوع این بانک است.

متقی‌نیا تأکید کرد: این دستاوردها نه صرفاً یک آمار کمی، بلکه نشان‌دهنده جهت‌گیری راهبردی بانک کشاورزی در تمرکز بر تأمین مالی تولید، گسترش پوشش حمایتی برای اقشار مختلف جامعه و استفاده حداکثری از ابزارهای مالی اسلامی است.

وی افزود: متعهد هستیم با حفظ این شتاب و تقویت نظارت اعتباری، کیفیت سبد تسهیلات بانک را ارتقا دهیم تا آثار مثبت آن در تولید، اشتغال روستایی و امنیت غذایی کشور بیش از پیش ملموس شود.

