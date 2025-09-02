آغاز پیشفروش وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاء یافته از فردا+بخشنامه
پیشفروش وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاء یافته (GX) از فردا آغاز میشود.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، پیشفروش نقدی وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاء یافته (GX) از ساعت ۱۰ صبح فردا (دوشنبه ۱۲ شهریورماه) آغاز میشود.
براساس برنامهریزی صورتگرفته، خودروهای ثبتنامی در ماههای دی و بهمنماه سال جاری به مشتریان تحویل خواهد شد.
ثبتنام این طرح صرفاً از طریق سامانه اینترنتی به نشانی Saipa.iranecar.com انجام میشود و محدودیت کدملی برای ثبتنامها در نظر گرفته شده است. همچنین امکان صلح در قراردادها وجود نخواهد داشت.
لینک بخشنامه: www.saipacorp.com