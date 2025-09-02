خبرگزاری کار ایران
آغاز پیش‌فروش وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاء یافته از فردا+بخشنامه

آغاز پیش‌فروش وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاء یافته از فردا+بخشنامه
پیش‌فروش وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاء یافته (GX) از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، پیش‌فروش نقدی وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاء یافته (GX) از ساعت ۱۰ صبح فردا (دوشنبه ۱۲ شهریورماه) آغاز می‌شود.

براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، خودروهای ثبت‌نامی در ماه‌های دی و بهمن‌ماه سال جاری به مشتریان تحویل خواهد شد.

ثبت‌نام این طرح صرفاً از طریق سامانه اینترنتی به نشانی Saipa.iranecar.com انجام می‌شود و محدودیت کدملی برای ثبت‌نام‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین امکان صلح در قراردادها وجود نخواهد داشت.

لینک بخشنامه:  www.saipacorp.com

 

 

 

