به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، پیش‌فروش نقدی وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاء یافته (GX) از ساعت ۱۰ صبح فردا (دوشنبه ۱۲ شهریورماه) آغاز می‌شود.

براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، خودروهای ثبت‌نامی در ماه‌های دی و بهمن‌ماه سال جاری به مشتریان تحویل خواهد شد.

ثبت‌نام این طرح صرفاً از طریق سامانه اینترنتی به نشانی Saipa.iranecar.com انجام می‌شود و محدودیت کدملی برای ثبت‌نام‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین امکان صلح در قراردادها وجود نخواهد داشت.

لینک بخشنامه: www.saipacorp.com

