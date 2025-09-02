خبرگزاری کار ایران
سیدحمید مرتضوی در گفتگو با ایلنا:

ترخیص برخی کالاها ۵۰ روزه شده است
خواستار حذف فرایندهای غیرضرور هستیم

یکی از فعالین صنفی و واردکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی با اشاره به ثبات نسبی بازار واردات در سال ۱۴۰۴ تأکید کرد: واردات همچنان مکمل تولید داخلی است و در بخش موتورهای دیزلی تولید ملی تنها ۵ تا ۱۰ درصد نیاز کشور را پوشش می‌دهد.

 سید حمید مرتضوی، فعال صنفی و واردکننده ماشین‌آلات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته شرایط واردات ما ثبات بیشتری پیدا کرده است. هم در زمینه موتور برق، هم پمپ آب و هم ژنراتور وضعیت به مراتب بهتر شده است. تنها در بخش موتورهای دیزلی به دلیل ضعف تولید داخلی و طولانی‌تر بودن فرآیند واردات، همچنان با مشکل مواجه هستیم.

مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز

وی با اشاره به چالش‌های اداری افزود: در ابتدای سال مشکلات جدی در ثبت سفارش و تخصیص ارز داشتیم. سامانه ثبت سفارش دچار اشکال بود و امکان ویرایش هم وجود نداشت، به همین دلیل بعضی کالاها سه تا چهار ماه معطل می‌ماند اما خوشبختانه از ۱۵ مرداد ماه بخشی از این مشکلات برطرف شد و سرعت کار نسبت به گذشته بهتر شد.

واردات همچنان مکمل تولید داخل است

مرتضوی ادامه داد: در حوزه ژنراتور عملاً تولید ملی نداریم و بخش عمده نیاز کشور باید وارد شود و در سال گذشته تقریباً صددرصد بازار در دست واردات بود و امسال هم اگر چه برخی همکاران به مونتاژ لوازم یدکی رو آورده‌اند، اما همچنان وابستگی کامل به واردات وجود دارد. ضمن آنکه در موتورهای دیزلی، تولید داخلی تنها ۵ تا ۱۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند و بقیه باید از خارج وارد شود.

گمرک؛ گلوگاه اصلی واردات

این فعال صنفی تصریح کرد: بیشترین مشکل ما در حوزه گمرک است. ترخیص کالاها که باید ظرف سه هفته انجام شود، امروز به ۴۰ یا ۵۰ روز رسیده است و حتی در شرایطی مانند؛  بحران کمبود برق، که نیاز فوری به ژنراتور وجود داشت، سخت‌گیری‌های جدید بر روی استانداردها باعث شد ترخیص کالاها دو ماه طول بکشدو این مسئله آسیب جدی به بازار وارد کرده است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: بازار واردات ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی به ثبات نسبی رسیده است اما مشکلات گمرکی و تأخیر در ثبت سفارش همچنان مانع اصلی به شمار می‌رود و برای رفع این مشکلات باید فرآیندها تسهیل شده و از سخت‌گیری‌های غیرضرور جلوگیری شود تا نیاز کشور به موقع تأمین شود.

