روابط اقتصادی با چین با جدیت دنبال می‌شود
کد خبر : 1681213
وزیر اقتصاد که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین را بر عهده دارد، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، بر پیگیری موضوعات اقتصادی و افزایش حجم تبادلات تجاری میان دو کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه حضور در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در تیانجین چین با اشاره به پیگیری‌ها برای رفع موانع، ایجاد انگیزه‌ها و تشویق در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید بسیار تاکید کرد:‌ سعی می‌کنیم ظرف یکی دو ماه آینده موضوعات مطرح شده در سفر را پیگیری کنیم و به نتایج برسیم.

 وی همچنین به تعاملات نفتی اشاره کرد و سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس را جایگزین مناسبی برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی دانست که می‌توانند به تشکیل اتحادها و ائتلاف‌های جدید اقتصادی کمک کنند.

