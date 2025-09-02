به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه حضور در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در تیانجین چین با اشاره به پیگیری‌ها برای رفع موانع، ایجاد انگیزه‌ها و تشویق در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید بسیار تاکید کرد:‌ سعی می‌کنیم ظرف یکی دو ماه آینده موضوعات مطرح شده در سفر را پیگیری کنیم و به نتایج برسیم.

وی همچنین به تعاملات نفتی اشاره کرد و سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس را جایگزین مناسبی برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی دانست که می‌توانند به تشکیل اتحادها و ائتلاف‌های جدید اقتصادی کمک کنند.

